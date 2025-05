Levágott ujj, kriptomilliomos zsarolás – Párizsban vérre ment a váltságdíj

A nyílt utcán egy fehér furgonba kényszerítették, majd azzal szállították el. Az áldozatot végül a fővárostól délre fekvő Essonne megyében találták meg. A levágott ujjú férfit a mentők azonnal ellátták. Az ügyészség öt gyanúsítottat vett őrizetbe, akik 20 és 27 év közötti személyek. Kihallgatásuk jelenleg is folyamatban van. Az elrabolt férfi felesége korábban arról számolt be, hogy férje és fiuk már korábban is kaptak fenyegetéseket.

A nyomozók szerint további csonkításokra is sor kerülhetett volna, ha a hatóságok nem avatkoznak közbe időben.

A Guardian arra is felhívja a figyelmet, hogy ez a bűncselekmény-sorozat összefüggésben állhat más hasonló esetekkel, mivel az utóbbi hónapokban Franciaországban több kriptós emberrablás történt. Januárban például elrabolták a Ledger kriptocég társalapítóját, David Ballandot és élettársát. A támadók Balland ujját levágták, zsarolóvideót küldtek a cég másik alapítójának, Eric Larcheveque-nek, és kriptovalutában követeltek váltságdíjat. Ballandot egy, élettársát pedig két nappal az emberrablás után találták meg – megkötözve egy autó csomagtartójában.

A hatóságok akkor kilenc gyanúsítottat vettek őrizetbe.

Nyitókép: Tom Masson/AFP/Getty Images