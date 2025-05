Érezni lehetett a helyszínen, hogy amerikai lesz az új pápa – riportunk a Szent Péter térről

XIV. Leo hazájában, az Egyesült Államokban is komolyan számoltak Erdő Péterrel – ez derült ki a Mandiner munkatársának amerikai zarándokokkal való beszélgetéséből a Szent Péter téren. Persze ezek után a magyar belpolitika is előkerült, de a főszerep így is a várakozásé, majd az örömé volt a Vatikánban.