Kifakadtak a kommentelők Manfred Weberékre: „Háborús uszítók!”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt róla az EPP, az Európai Parlament legnagyobb pártcsaládja Valenciában tartotta a pártkongresszusát. Az eseményen többek között arról is döntöttek, hogy Ukrajnának meggyorsítják a felvételét az Európai Unióba. A Néppárthoz tartozik a TISZA Párt is.

Manfred Weber újraválasztott néppárti elnök az X-en posztolt a kongresszusról, és a bejegyzései alatt több hozzászóló elégedetlenségének adott hangot. Weber kiposztolt például egy csoportképet, amelyhez ezt írta: „Az EPP család egységben Valenciában. Hallgatunk. Vezetünk. Teljesítünk.”

Háborús uszítók és pénzpazarlók”

– írta egy kommentelő. Egy másik hasonló gondolatot fogalmazott meg, csak éppen hosszabban: „Háborúpárti banda. A háború finanszírozásáról kérdezték az adófizetőket? Ezt a pénzt az EU versenyképességére kellene fordítani. Az EU által finanszírozott háború minden napjával Ukrajna újabb területeket veszít, ukrán katonák halnak meg. Ukrajna az EU pénzének köszönhetően veszíti el vagyonát”.

Egy másik hozzászóló a következőt írta: „Az EPP gonosz. Csak háborút akarnak és nem hallgatnak az emberekre.”

Számtalan megjegyzés érkezett arról, hogy az EPP tagjai háború akarnak, hogy „mafia tagjai” valamint sok kommentelő azt kifogásolta, hogy az árvíz sújtotta Valenciában került sor az eseményre.

Egy másik posztban Manfred Weber saját magáról posztolt egy fotót a kongresszuson, amihez azt írta: „Hálás és elkötelezett. Az EPP Európa dobogó szíve”. Az első komment a bejegyzés alatt így hangzik:

Te meg ki vagy?”

Egy másik személy arról írt, hogy az EPP az európai polgárok ellensége.

A poszt alatt több feltehetően német hozzászóló is feltűnt az egyik ezt írta: „Kérdezd meg a német embereket, hogy mit gondolnak rólad és Európáról.” De itt is sok volt a „háborús uszító” jelzőt használó komment.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP