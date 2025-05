Kezd elfogyni a levegő a kormány körül: óriási népharag zúdulhat a nyakukba

Őrület: napok óta megcáfolt álhírt terjeszt az Erzsébet-táborokról Vályi István „újságíró”

Eddig az autókról szakértett, most méretes álhírbe szaladt bele Vályi István, aki nemrég a külföldről pénzelt Partizánban panaszkodott a világra. Öt napja hivatalosan is megcáfolták, amit most hazudik.