Ez a nap is eljött: Orbánt követik az uniós vezetők – egymásnak adják a kilincset a térségben

A türk államokkal történő együttműködés lehetővé teszi Magyarország biztonságos energiaellátásának további garantálását, illetve annak megelőzését, hogy a brüsszeli döntések nyomán a magyar családok rezsiköltségei megduplázódjanak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Türk Államok Szervezetének budapesti csúcstalálkozója előtt kifejtette, hogy az elmúlt évek válságai világosan bebizonyították, hogy Magyarországon mára nincs biztonságos energiaellátás a türk államokkal folytatott együttműködés nélkül.

Mindez pedig szavai szerint igazolja a kormány azon külpolitikai stratégiájának a helyességét, amely célul tűzte ki a minél szorosabb együttműködés kialakítását a türk országokkal.

Magyarország földgázellátása ma már szinte teljes egészében Törökországon keresztül valósul meg.

A nagy magyar energiavállalatok tulajdonrészt szereztek az azerbajdzsáni kőolaj- és földgázmezőkben, ezáltal minden évben több millió köbméternyi földgázzal és több százezer hordónyi kőolajjal jelennek meg a nemzetközi energiapiacokon, ami teljesen új dimenziót jelent” – húzta alá.

„Kazahsztánban a Mol kőolaj- és földgázmezőjén a fúrások sikerre vezettek, így megkezdődött a kitermelés. Üzbegisztán és Kirgizisztán pedig nukleárisenergia-programba vág bele, amelynek során a magyar technológiai megoldásokat alkalmazni kívánják” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mindennek nyomán a magyar-türk együttműködés rendkívül komoly hozzáadott értéket jelent hazánk biztonságos energiaellátása terén.

„Nem túlzás ma már kijelenteni azt, hogy a türk államokkal folytatott hatékony energia-együttműködés nélkül Magyarország energiaellátásának biztonsága nem lenne garantálható” – mondta. „Azért is fontos az együttműködés a türk országokkal, mert Brüsszelből el akarják vágni a hagyományos energiaszállítási útvonalakat. Brüsszelben azt akarják, hogy Magyarország energiaellátása ne legyen biztosított.

Brüsszelben azt akarják, hogy a magyar családok kétszer annyit fizessenek a rezsire, mint kellett nekik eddig

– folytatta. „A türk államokkal való együttműködés azonban lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy továbbra is garantálni tudjuk Magyarország biztonságos energiaellátását, illetve továbbra is meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit, és meg tudjuk előzni azt, hogy a magyar családokkal az eddigi energiaköltségek dupláját fizettesse ki Brüsszel” – tette hozzá.

Változott a helyzet

A miniszter felidézte, hogy tizenegy-tizenkét évvel ezelőtt Európában kiröhögték a magyar kormányt a türk országokkal kezdett kapcsolatépítés miatt,

mostanra viszont az európai vezetők egymásnak adják a kilincset a térségben.

„Mára világossá vált, hogy a türk államokkal történő együttműködés a gazdaság és az energiabiztonság szempontjából is kifejezetten előnyös. Mi nem is most kezdjük ezt, mi már több mint tíz éve építjük ezt a jó együttműködést, ez nemcsak egy jó együttműködés, hanem egy barátság, egy stratégiai szövetség, amelyből Magyarország nagyon sokat profitált” – fogalmazott.