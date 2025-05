Elzárva a külvilágtól – újabb kulisszatitkok derültek ki a Vatikánból (VIDEÓ)

Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora – aki elvitte Erdő Péter bíborost a Vatikánba, a konklávéra – néhány kulisszatitkot osztott meg nem sokkal a konklávé kezdete előtt a Szent Márta-házról a Kardinális Youtube-csatornán. mint ismert, ez a ház szolgál majd a bíborosok otthonaként a pápaválasztás ideje alatt.

A rektor elmondta, hogy a budapest-esztergomi érseket a ház kapujában átvette az ottani személyzet, és a szobájába kísérték. A rövid bejelentkezésben elhangzott, hogy május 7-én, szerdán a konklávé folyamata egy szentmisével kezdődik, majd délután leteszik a bíborosok az esküt, és ezután indul a választás.

Innentől a bizottság tagjai már nem lesznek kapcsolatban senkivel.

Törő András hozzátette, hogy ez egy különleges időszak: a bíborosok nem vihetnek magukkal mobiltelefont, de papír alapú zsolozsmás könyvet és ébresztőórát is magukkal kellett vigyenek. Ennek célja, hogy az érintett bíborosok minden külvilági ingert kizárjanak és csak egymásra figyeljenek, és hogy „a Szent Lélekkel közösen haladva járják ennek a néhány napnak az útját”.

Még a személyzet is titoktartási esküt tett

De mint kiderült, a Vatikán személyzete egy „különleges üzemmódra” kapcsol át e napokban. Azok a munkatársak, akik bent vannak, külön esküt tettek arra, hogy titokban tartják mindazt, ami a falakon belül történik, és ők maguk is a Szent Márta-házban laknak ez idő alatt. Itt a Pápai Magyar Intézet rektora megjegyezte, hogy két Szent Márta-ház van: a régiben élt Ferenc pápa, és ott fejezte be földi pályafutását is húsvét hétfőn. Míg a konklávén résztvevők az új épületben kaptak helyet, ahol sorsolással döntöttek még arról is, ki melyik szobába kerül.

Törő András végül arra kérte a híveket, hogy kérjék a Szent Lelket, hogy „a földi zarándokló nép megtalálja azt a pásztort, azt az utat, amire az Isten hív bennünket”.

