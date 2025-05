Egyetlen mondattal megindokolta a BBC és a The New York Times, miért nagy esélyes Erdő Péter a konklávén

A világsajtóban továbbra is minden fontos pápaválasztással foglalkozó cikkben megemlítik, hogy Erdő Péter is az esélyesek közé tartozik a két nap múlva kezdődő konklávén.

A BBC és a The New York Times összeállítása is rámutatott, hogy

a magyar bíboros a konzervatív hívek kedvence.

Előbbi leszögezte, hogy Erdő Péter kétszer vezette az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát, konzervatív családnézetei miatt ismert, továbbá kiemelt szerepet játszott Ferenc pápa magyarországi látogatásain, míg az amerikai portál azt emelte ki, hogy homíliájában a hagyományok védelmét és az evangelizáció fontosságát hangsúlyozta.