„Akár szereti, akár gyűlöli Magyar Pétert egy erdélyi ember (ilyen is van – olyan is van) erről a menetről, amit most lát, nagy valószínűséggel elsősorban nem Nagyvárad, hanem Csíksomlyó , a csíksomlyói búcsú fog eszébe jutni.

A somlyói zarándoklatnak van egy vallási és egy politikai jelentése. Emberek felsorakoznak egymás mellett és egymás mögött és közösen haladnak valami felé, amiben hisznek. Támogatják, segítik egymást. Ez a csíksomlyói közösség üzenete.

Az elmúlt évtizedekben Csíksomlyót önző módon a maga céljaira használta a politika. Meghamisította, kisajátította, a politikusok hiúságát hízlalta, ahelyett, hogy tisztelettel lett volna az istenhitüket megélők lelki békéje és útkeresése iránt.

Most azonban válaszúthoz értünk. Csíksomlyót tiszteletben kellene tartani, annak megfelelően, ahogy a somlyói szerzetesrend, a ferencesek is kérik.

És egy új útirányt választva a magyar-magyar viszonyokat is újra kellene gondolni.

Hogyan? Erről szól az alábbi cikk.

Kilépve a saját nacionalizmusunkból, a szimbólumok felszínes használata mögül.

Két nem magyar példát mondok erre. Valahogy úgy, ahogy a szerbiai diákok végigzarándokolták Szerbiát és Európát a szabadulásért.

És úgy, ahogy a moldovai románok fellázadtak a nacionalista, vasgárdista George Simion ellen.

Tudtátok, hogy pont olyan arányban szavaztak Moldovában Simion ellen, mint a Székelyföldön?”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

