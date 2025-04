Újabb ország értette meg Magyarország üzenetét – amiről most az egész világon beszélnek

2025. április 08. 10:05

Németország után Belgium is közölte, hogy nem tartaná be a Nemzetközi Büntetőbíróság Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancsát, amivel egy lezáratlan konfliktusba avatkozik be.

Belgium nem tartóztatná le Benjámin Netanjahu miniszterelnököt annak ellenére, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki ellene – mondta Bard De Wever belga miniszterelnök a VRT flamand nyelvű műsorszolgáltatónak. Megértem, miért nem tartóztatta le Magyarország Netanjahut. Létezik olyan dolog, hogy reálpolitika, ami azt jelenti, hogy a gyakorlati megfontolások nagyobb súllyal esnek latba, mint az etikaiak – tette hozzá. Korábban a német kancellár szóvivője közölte, ők sem tartják be a Nemzetközi Büntetőbíróság Benjamin Netanjahu elleni elfogatóparancsát, amivel egy lezáratlan konfliktusba avatkozik be.

