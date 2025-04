Soros-szervezet próbálja elhallgattatni az MCC Brüsszelt

Konferenciákat szerveznek, oktató- és kutatómunkát végeznek, közben magyar diákok százainak mutatják be az uniós intézmények működését – most mégis az uniós szervek célkeresztjébe került a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli szervezete.

A Corporate Europe Observatory (CEO) nevű civil szervezet, amely papíron az átláthatóságért lobbizik, azzal támadja az MCC-t, hogy szerintük az nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak.

A CEO neve nem feltétlenül ismerős sokaknak, de működését tekintve hasonló, mint a többi civilnek mondott szervezet, elemzéseivel általában a brüsszeli mainstream narratíváját támasztja alá, kritizálva például a kérdéses finanszírozású NGO-k ellen fellépő konzervatív kormányokat, köztük értelemszerűen a magyart. Honlapjukon pedig ott virít a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány a finanszírozók között, mintegy 136 ezer euróval (kb. 55 millió forint).

A globalista szervezet, amely nemrég a zöldpárt petíciójának aláírására is buzdított, értelemszerűen értékellentétben áll az MCC-vel és a hozzá hasonló konzervatív agytösztökkel; most pedig azon próbál fogást találni, hogy állítása szerint a szervezet nem tüntette fel pénzügyi adatait a megfelelő formátumban az uniós lobbiadatbázisban. Ez az az adatbázis, amelyet az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács együtt vezet, és amelybe regisztrálni kell, különben a szervezet tagjai formálisan nem találkozhatnak az Európai Bizottság munkatársaival, illetve nem tarthatnak rendezvényeket az Európai Parlamentben. Sőt: munkatársaiktól elveszik még az európai parlamenti belépőjüket is.

Ahogy a patrióta erőket – vagyis a Patrióták Európáért képviselőcsoportot, illetve a Szuverén Nemzetek Európáját – teljesen kiszorították a nekik voksarányosan járó bizottsági és egyéb döntéshozói pozíciókból, úgy igyekeznek elhallgattatni Brüsszelben a mainstreamtől eltérő hangokat is, és kiszorítani őket minden intézményi keretből.