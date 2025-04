„Meg kell vívnunk a saját csatáinkat” – Orbán Balázs elmondta, miért fontos az erős család és az erős nemzet

A liberális Nyugat önpusztításáról és az ebből kivezető kiútról is beszélt a Danube Institute Family Formation and the Future konferenciáján Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki kiemelte: hazánk valódi példa a családbarát és a nemzeti identitás erősítését fontosnak tartó politika terén.

Húszperces beszédében a politikus hangsúlyozta: „a magyar kormány közel 15 éve van hatalmon. A magyar miniszterelnök közel 40 éve politizál. A magyarországi politikai jobboldal sok nagy csatát vívott” – de a mélyebb értelme mindennek ez, a jelentésteli tér és idő, a különleges helyek, pillanatok, emberek – az otthonunk, a város, ahol felnőttünk, az ünnepek, a családtagjaink. Ez egyben felelősség is.

Hiszen a Budai Vár minden turista szerint gyönyörű, de nekünk, magyaroknak emellett azt is jelenti, hogy őseink itt harcoltak, „közel 800 éve ez a magyar állam szíve”, s ez emlékeztet bennünket arra, hogy tovább kell vinnünk a történetet, „megvívnunk saját csatáinkat, és ezt az örökséget át kell adnunk gyermekeinknek”.

Orbán Balázs kiemelte a fejlődés fontosságát – amihez áttételesen utalt a magyar-amerikai pszichológus, Csikszentmihályi Mihály „flow”-elméletére: ehhez kell az úgymond pozitív stresszhelyzet, a megfelelő kihívásokkal való találkozás, amikor új képességeket fedezünk fel, és ami segít megkülönböztetni a jót a rossztól, s végtére is fejlődnünk.

„Értelmet és célt találunk, amikor felelősséget vállalunk másokért. Ez a felelősség olyan helyzetekbe vezet, amelyek elősegítik a fejlődésünket”

– fogalmazott.

A főigazgató innen vezette le politikai világértelmezését: a világ ugyanis változik, emelte ki, amit szerinte sokan a liberális univerzalista világrend hanyatlásaként írnak le, amely utat nyit „egy új, többpólusú, szuverenista világrendnek”. Mindennek ideológiai és filozófiai vetülete is van. Orbán idézte a Teremtés Könyvének vonatkozó részéből az isteni parancsolatot: „szaporodjatok, sokasodjatok és lepjétek el a Földet”.

Mindez a geopolitikában is igaz, fűzte hozzá, a közösség, annak piaci és katonai ereje a döntő.

S még a kis nemzeteknek is szükségük van stabil lakosságra, ez nekik is létkérdés. Azonban „az elmúlt néhány évtizedben a nyugati világ elfelejtette ezeket az alapvető igazságokat”, univerzálisnak hitte saját liberális értékeit, és elvárta, hogy azok mindenhol érvényesüljenek. „De ennek eredményeként a liberalizmus kiszívta életünk értelmét és célját”, gyengítette a jó és a rossz érzését, a jövővel kapcsolatos elvárásainkat és a világban való eligazodási képességünket.

A liberális értékek a nyugati világban is megbuktak, s hozzájárultak a nyugati társadalmak hanyatlásához is – emelte ki.

Noha sokan figyelmeztettek minket a veszélyre, az angolszászok mellett Ernst-Wolfgang Böckenförde német alkotmányjogász már a hetvenes években jelezte, a tisztán liberális állam nem képes a szerves zsidó-keresztény fejlődésből fakadó értékeket újratermelni, s végül önpusztítóvá válik. „A liberálisok szerint az otthonhoz és a hazához való ragaszkodás nem szükséges a sikeres társadalomhoz”, ez a politika vezetett tömeges migrációhoz, ám a valóság megmutatta, hogy a nem számít a szülőföld, a társadalom is összeomlik, növekvő bűnözés és feszültségek jönnek – tette hozzá a politikus, aki szerint ugyanez igaz a családra is, hiszen „a liberálisok azzal érveltek, hogy a család alapvetően bármi lehet”, lásd az itthoni „a család az család” kampányt. Holott a család személyes kötődésen, együttműködésen és áldozatkészségen alapul, az erős családok pedig kellenek az erős nemzethez.

A liberálisok ezt meggyengítették, „és most a Nyugat fizeti meg az árát” – emelte ki Orbán Balázs, felemlegetve a tavalyi 6 százalékos születésszám-csökkenést az EU-n belül, ami az elmúlt 60 év legnagyobb visszaesése.

A megoldás, ha a nyugat újra felfedezi ezeket az értékeket: az erős családokat és a nemzeti identitást. „Csak egy út van előre, a visszatérés a hagyományos értékekhez, amelyeket a liberálisok elhagytak”.

Majd rátért a magyar példára: a 2011-ben elfogadott új Alaptörvényre, amely igazi változást hozott, „amely példaként szolgálhat az egész nyugati világ számára”: a történelmi alkotmányunk értékeit a modern alkotmányos keretek közé helyezi, s emlékeztet arra, ami a legfontosabb, hogy a szabadság nem működik közösség nélkül. S amit Roger Scruton is kimondott: „Kell egy kötelék az elmúlt generációk, a ma élők és az utánunk jövő nemzedékek között.”, s ez benne is van a magyar Alaptörvényben, „éppen ezért Magyarországon az emberi méltóság, a család és a nemzet ügyének szentsége, mint alkotmányos érték egyszerre védhető”.

Kiemelte: a magyar kormány 15 éve dolgozik a családok megerősítésén, a helyi közösségek támogatásán és a nemzeti büszkeség helyreállításán, politikáját a családok köré szervezte, hiszen ez mindennek az alapja. A cél egyszerű: segíteni azoknak, akik szeretnének családot alapítani és gyermeket nevelni. S a magyar nők partnerek ebben – tette hozzá, megemlítve néhány családpolitikai intézkedést a közelmúltból: a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti egygyermekes anyák és a 30 év feletti kétgyermekes anyák meglévő, illetve tervezett személyi jövedelemadó-mentességét, a szülési szabadságot, a bölcsődehálózat megduplázását.