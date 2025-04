Figyelmeztet a Politico: az Egyesült Államok hátat fordít az eddigi világrendnek

Trump az Egyesült Államok „gazdasági függetlenségének” kinyilvánításával és a protekcionizmus felkarolásával hátat fordított annak a globális gazdasági rendnek, amelyet az Egyesült Államok épített fel – írta a Politico hasábjain megjelent véleménycikkében Jamie Dettmer.

Szerinte ennek következménye az lesz, hogy

a világ többi része egy „új globális kereskedelmi” rendet fog létrehozni.

Dettmer úgy véli, ennek geopolitikai következményei is lesznek, mivel számos ország már most is új kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat keres, vagy azt vizsgálja, hogyan lehetne bővíteni a regionális kereskedelmi blokkokat – mint például a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége és a Transz-csendes-óceáni Partnerség.

Japán és Dél-Korea például igyekeznek erősíteni a Kínával való kereskedelmi kapcsolatokat. A három ország külügyminiszterei nemrég közös találkozón vettek részt, ahol az együttműködésük lehetőségeiről egyeztettek.

„Természetesen sok múlik majd azon, hogy az országok hogyan reagálnak Trump vámjaira. A megtorlás például ellenintézkedéseket vonhat maga után Trump részéről, ami egy olyan spirált indíthat el, amely rontja a globális gazdasági kilátásokat. Válaszaik azonban attól is függnek majd, hogy mi Trump célja valójában” – írta Dettmer.

Maga Trump jelezte, hogy nyitott a kereskedelmi tárgyalásokra, csütörtökön azt mondta, hogy kész tárgyalni a vámokról, ha a másik ország valami kedvezőt kínál.

Más tisztviselők azonban kijelentették, hogy a vámok nem lehetnek alkudozás tárgyai. Trump kereskedelmi tanácsadója, Peter Navarro például azt mondta a CNBC-nek, hogy a vámokról nem lehet tárgyalni: „Ez nem egy tárgyalás (...) Ez egy nemzeti vészhelyzet” – mondta.

Bármi is legyen Trump és tanácsadói célja a vámokkal – az adócsökkentés, a deficitcsökkentés vagy a reshoring –, megnehezítik a kereskedelmi partnerek számára, hogy megtervezzék lépéseiket. Dettmer szerint bárhogy is döntenek, az Egyesült Államok barátai és ellenségei egyaránt valószínűleg egy másfajta globális kereskedelmi rendet fognak összerakni. A cikk írója szerint ez az új rend az Egyesült Államoknak sokkal kevésbé fog tetszeni, mint amit éppen most rombolt le.

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP