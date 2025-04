Egyre többen szökdösnek meg a szolgálat elől Oroszországban

Százhatvanezer új sorkatonát hív be Moszkva a 18 és 30 év közötti korosztályból – erről eddig is volt már hír, azt azonban az Al Jazeera jegyzi meg: 2011 óta ez a legnagyobb ilyen behívás, amelynek célja a tavalyi elnöki rendelet implementálása, amely 2,5 millió főre akarja feltornászni a fegyveres erők létszámát.

Mint a lap megjegyzi, sokan igyekeznek elkerülni a katonai szolgálatot, ám a jelenlegi háborús helyzetben ez egyre nehezebb.

Egy Bogdan néven bemutatkozó férfi például arról beszél, hogy 2024 tavaszán megkapta a behívóját, noha magas vérnyomással küzd; ősszel pedig már a rendőrség kereste, hogy akár erőszakkal bevigye. Bogdan jelenleg bujkál. Abban reménykedik, hogy ha Szentpéterváron jelentkezik katonai szolgálatra, ott megkapja a megfelelő felmentést a vérnyomása miatt, mert úgy látja, Moszkvában és a környékén nem foglalkoznak a betegségével, a behívó alapján automatikusan be akarják zsuppolni.

Egy civil szervezet vezetője is nyilatkozik az Al Jazeerának, mondván, tavaly módosították a behívhatók életkori határát, és most a 18-30 közötti fiatalokat citálják be a korábbi 27 éves felső korhatárt kitolva.

„A döntés egész évre érvényes, vagyis nem lehet csak úgy elbliccelni a megjelenést” – állítja a civil. Emellett

az egészségügyi okokból felmentettek listáját is felülvizsgálják.

A jelek szerint pedig úgy teszik mindezt, hogy amire eddig felmentést adtak, arra már nem adnak, az orvosok csak úgy szórják az „A”-kategóriás pozitív minősítéseket.

Emellett kemény szankciókat is kiszabnak azokra, akik nem jelennek meg a sorozóbizottság előtt, a lakhelyelhagyási tilalomtól kezdve sokfélét.

A fiatalokat a sajtóban olvasható magas veszteségi arány is elrettenti, a BBC és a Mediazona független orosz lap összesítése több mint 100 ezer halottról szól. Ugyanis, bár elvileg a frontra nem lehet a sorozottakat küldeni, az Ukrajnával határos, szintén háború dúlta régiókba küldhetik őket, Belgorodba vagy Kurszkba, vagyis semmi tényleges akadálya nincs annak, hogy bevessék őket, és gyakran célpontjai voltak mostanság az ukrán betöréseknek is.

Azonban egyelőre a megszállt Donyeckbe és Luhanszkba nem vezénylik őket – noha a kétes értékű népszavazások után e logika szerint az is Oroszország része.

Attól is tartanak, hogy a hírek szerint nagyon hamar szerződéses katonákat „csinálnak” a sorállományúakból, a cseljabinszki régióban nemrég feltárták, hogy legkevesebb 13 fiatalt soroltak át tudta nélkül szerződéses állományba, s olykor az ügyészség is segíti ezeket az átpapírozásokat.