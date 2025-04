Budapestről áradozott az amerikai lap: több liberális mantrát is megcáfolt

Budapest, Magyarország lenyűgöző fővárosa, a Duna partján fekszik, és gazdag történelmével, lenyűgöző építészetével, valamint pezsgő kulturális életével csábítja a látogatókat – írta a magyar fővárosról a The New York Times legutóbbi, Budapestről szóló útikalauzában. A cikk szerint Budapest egy „óvilági metropolisszá” nőtte ki magát.

„Az új múzeumok, galériák és felújított parkok ellensúlyozzák a város klasszikus (és néha gyönyörűen lepusztult) építészetét, termálfürdőit és egyéb látnivalóit, művészien ötvözve a város két felét” – fogalmazott a lap.

A New York Times a látnivalók közül kiemelte a Hősök terét, a történelmi termálfürdőket, valamint a felújított Városligetet és többek között a 2022-ben megnyílt Néprajzi Múzeumot. A lap szerint kiváló program egy séta a Duna-parton, miközben megcsodálhatjuk a folyó mindkét partján található gyönyörű szecessziós és neoklasszicista építészeti alkotásokat.

Kiemelték, hogy Budapest „a sétáló város” definíciója, különösen a népszerű belvárosi negyedekben. Hosszabb távolságok megtételéhez a város tömegközlekedési hálózata elsőrangú, és egyben olcsó is. A lap azt is megállapította, hogy város Közép-Európa egyik legjobb gasztronómiájával rendelkezik, ezzel kapcsolatban kiemelték a város virágzó bárkultúráját is.

Fősodrú amerikai lapként persze a kötelező körök sem maradhattak el, ugyanis a New York Times azt írta, hogy a „jobbra forduló” Magyarországon Budapest egy vibráló, progresszív és „viszonylag” sokszínű sziget. Ugyanakkor a lap megcáfolta a magyarországi liberális ellenzék több állítását is, mivel szerintük Budapest „ínyencek, dizájnerek, írok és művésze” kedvelt célpontja. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy a magyar kormány „ellehetetlenítené” Budapestet.

Nyitókép: Pixabay / Brendan Millard