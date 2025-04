Balkáni biztonság? Heti 60 rendőrségi akció az iskolákban – Románia megint nagyot ment

A román állam most is hozza a formáját: egy hétig próbált úgy tenni, mintha érdekelné az iskolák biztonsága – aztán gyorsan visszatért minden a káosz megszokott rendjébe – írta meg a Maszol.

A román rendőrség április 5. és 11. között 160 iskola biztonsági állapotát ellenőrizte – ennek eredményeként 26 bírságot osztottak ki.

A hivatalos közlés szerint 3036 órányi (!) oktatást tartottak az erőszak és a droghasználat megelőzéséről, több mint 2300 iskolában, 97 ezer diák részvételével.

Kétségtelen, hogy ez jól mutat a statisztikában – különösen egy olyan országban, ahol a megelőzés legtöbbször abból áll, hogy kiplakátolják: „ne drogozz!”.

És közben mi történik a valóságban? Nos,

ugyanebben az egy hétben a rendőrségnek 60 alkalommal kellett beavatkoznia iskolákban vagy azok közvetlen közelében – 35 esetben egyenesen lakossági bejelentésre.

A közlekedés sem kivétel: az iskolák környékén 178 ellenőrzést végeztek – ebből arra következtethetünk, hogy ha nem lenne kiemelt akcióhét, talán soha senki nem nézne a buszsofőrök jogosítványa után.

Románia most is látványosat próbált villantani, de a kulisszák mögött továbbra is az a balkáni összevisszaság uralkodik, amit már jól ismerünk: amikor a rend, a biztonság és a törvényesség leginkább csak nyilatkozatokban léteznek.