Háborúban állni nem érdem, Ukrajna nem csatlakozhat az EU-hoz a Nyugat-Balkán előtt

Külpolitikai igazodást vár el az EU?

Szijjártó szerint az igazsághoz hozzátartozik, hogy „ha nem vagy hajlandó percenként ötször elmondani, hogy Ukrajnának győznie és Oroszországnak veszítenie kell, akkor a brüsszeli bürokrácia és sok tagállam nem fog támogatni” a bővítési folyamatban. Eközben pedig az EU aggódik

Oroszország, Törökország, Szaúd-Arábia, a Mars, a Hold és a Szaturnusz növekvő befolyása miatt a Nyugat-Balkánon”

– Szijjártó ezügyben nem érti, „miért vagyunk meglepve és megsértődve”. A külső szereplők befolyásszerzésének megállítása ugyanis rendkívül egyszerű lenne – ahhoz egyszerűen meg kellene nyitni újabb tárgyalási fejezeteket, fel kellene gyorsítani a tárgyalásokat a már megnyitott fejezetekben, és újabb együttműködési területeket kellene keresni. Szijjártó leszögezte: egy Szerbiához hasonló földrajzi és történelmi adottságokkal bíró országtól „nem lehet elvárni, hogy teljesen igazodjon a közös európai kül- és biztonságpolitikához addig, amíg a tagsága biztossá nem válik”.

A „fokozatos integráció” előző panelben már említett elképzeléséről Miščević is mondott néhány gondolatot. A rendezvényen szintén felszólaló francia Nyugat-Balkán-ügyi különmegbízottra, René Troccazra kikacsintva elmondta:

„Továbbra sem kaptunk világos megerősítést a tagállamoktól arról, hogy miként fogják elfogadni azt, hogy a Nyugat-Balkán csatlakozik eleddig a tagállamok számára fenntartott politikákhoz”,

s erről egyelőre nincs uniós törvény, az uniós jog nem tartalmaz ilyen lehetőséget. Jelezte azt is, hogy a fokozatos integrációs folyamatban mely lépéseket tartaná hasznosnak. Ilyen például az, hogy a Nyugat-Balkán országai csatlakozhassanak a díjmentes roamingra vonatkozó EU-s megállapodáshoz; maguk között a roamingot egymás telefonszolgáltatóinak ügyfelei számára már egyébként is ingyenessé tették. Emellett azt is kérte, hogy az EU „adjon nekünk egy kicsivel több Schengent”, azaz utazhassanak be a nyugat-balkániak is személyigazolvánnyal az Európai Unióba.

A rendezvény csütörtökön és pénteken tovább folytatódik, többek között itt tartja meg első nyilvános magyarországi felszólalását Robert Palladino, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti ideiglenes ügyvivője is, aki a David Pressman távozása és a Trump-adminisztráció által kinevezett új nagykövet érkezése közötti, valószínűleg több hónapos időszakban irányítja majd a nagykövetség munkáját.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor