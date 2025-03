Nyíltan Magyarország ellen hergel a Financial Times: ezzel a két módszerrel szeretnék legyőzni hazánkat

Az Európai Unió régóta fennálló Orbán-problémája sok éven át kezelhetőnek bizonyult. Most már viszont életveszélyes – írja a Financial Times.

A lap szerint Donald Trump amerikai elnök kivonul Európából és valószínűleg a NATO-ból is. Ez destabilizálni fogja az EU-t. Magas rangú uniós tisztviselők szerint nincs okunk azt hinni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megáll Ukrajnánál, ha ott sikerrel jár. Emmanuel Macron francia elnök és Sir Keir Starmer brit miniszterelnök abban bízik, hogy Putyin ambícióit az Egyesült Államokkal együttműködve sikerül megfékezni.

Az igazság azonban az, hogy az USA valószínűleg nem fogja megadni azokat a garanciákat, amelyekre az európaiaknak szükségük van a csapatok bevetéséhez és a tartós béke biztosításához.

Valószínűbb, hogy a végkifejlet a folyamatos háború lesz – írta a Financial Times. Ilyen körülmények között Európának nem lesz más választása, mint támogatni és felfegyverezni Ukrajnát. Az EU erre való képességét közvetlenül veszélyezteti Orbán Viktor, akit Trump visszatérése óriási mértékben felbátorított.

Orbán Viktor számos konkrét módon alááshatja a Kijevnek nyújtott európai támogatást, például vétójogának felhasználásával a szankciók meghosszabbításakor.

Az Orbán elleni tervről

Magas rangú európai tisztviselők számos lehetőséget dolgoztak ki Orbán Viktor blokkolási taktikájának megkerülésére, de ezek kidolgozása és végrehajtása hosszú időt venne igénybe. Orbán Viktornak hatalmas befolyása van Ukrajna uniós csatlakozási folyamatára is. Az EU-nak azonban nincs szüksége arra, hogy engedjen Orbán zsarolásának. Számos eszközt meg tud mozgatni. Az új geopolitikai realitások ismeretében pedig jól tenné, ha meg is tenné – fogalmazott a Financial Times szerzője.

A legkönnyebben „meghúzható kar” a pénz.

Az EU a 2021-27-es költségvetésében 44,4 milliárd eurót különített el Magyarország számára, amelyből 21,4 milliárd euró még nem került felszabadításra. Erre a pénzre Orbánnak szüksége van.

Az EU-nak van egy még drákóibb fegyvere is, amellyel végül akár fel is függeszthetik Magyarország szavazati jogát.

Az EU most egy darwini pillanat előtt áll. Alkalmazkodik vagy meghal. Ukrajna és az orosz „frontvonal” államainak védelme érdekében szembe kell szállnia Orbánnal. És minél előbb, annál jobb – állapította meg a szerző.