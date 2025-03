Lebuktak Bidenék: Amerika Németországból irányította az oroszok elleni összes HIMARS-csapást

Kiderült, hogy az Egyesült Államok meglehetősen közelről felügyelte, valamint segítette az ukrán haderő HIMARS-rendszereinek működését. A The New York Times ráadásul azt is megtudta, hogy Washington gyakorlatilag minden egyes orosz haderő elleni rakétacsapásban tevékenyen részt vett.

A Portfolio által kiszúrt cikk szerint

ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy volt egy központ Weisbadenben (Németország), ahonnan az amerikaiak ezt a folyamatot irányították.

Az ukrán hadsereg átadott egy listát, hogy mit akarnak eltalálni, az amerikaiak pedig szállították hozzá a koordinátákat, sőt segítették az ukrán katonákat még abban is, hogy pontosan honnan és mikor indítsák a támadást.

A cikk kitért arra is, hogy amerikaiak minden egyes csapást manuálisan jóvá is hagytak, mielőtt az megtörtént.

Ez pedig azt jelenti, hogy minden híresztelés ellenére az Egyesült Államok szállította le az ukránoknak a HIMARS-rendszereket, ők adták át a célkoordinátákat, állították be a fegyvert, illetve hagyták jóvá a csapást is. Washington most már nehezen tudja letagadni a tényeket.