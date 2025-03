Nyílt levél Manfred Weber testvéremnek!

Ukrajnában harmadik éve dúl egy háború, mely százezrek halálát, milliók szomorúságát és nyomorát hozza magával. Te ezt támogatod, mondván, hogy le kell győzni az agresszort. Valóban agresszió volt. Tombol a halál kultúrája. Tombol, mert egy ember élete is sok. Egy ukrán katonáé. Egy orosz katonáé... A konfliktus békés megoldását, azaz tűzszünetet és tárgyalásos lezárást sürgető Ferenc pápához és Orbán Viktorhoz megválasztása óta csatlakozó Donald Trump amerikai elnök valós alternatívává tette a két „kis” állam szándékát: tűzszünet, majd béke. Miért is?

Mert a XX. század két rettenetes világégése után senki nem akarja a XXI. századot is földi pokollá tenni,

lángba borítani a világot, talán csak azok, akiknek nem csak lelkiismerete nincs, hanem már talán normális lelke sem.

Nem szeretném gyarapítani a politikai elemzéseket, csupán fel szeretném hívni a figyelmedet Manfred testvérem egy kétezer éves intézmény, a Katolikus Egyház, a te, a mi egyházunk, a Jézus Krisztus alapította Egyház – sajnos sok háborús, negatív elemet is tartalmazó – gazdag történelmi tapasztalatain alapuló erkölcsi iránymutatására, tanítására, mely immár a modern korban megalkuvást nem tűrően a béke oldalán áll az előző és a mostani évszázad pápáival az élen.

Az Apostoli Szentszék és Vatikán Állam vezetői, a mindenkori pápák így tettek a két nagy XX. századi világégés tekintetében és egyéb más, emberéleteket követelő konfliktus esetében is, legyen az a világ bármely pontján. Ebből a sorból Ferenc pápa sem hiányzik, még beteg (halálos...) ágyán is szenvedéseit a háborúban állókért ajánlja fel. Nekünk katolikusoknak „könnyű” dolgunk van, hiszen az elmúlt század két lángelméje és spirituális kiválósága II. János Pál pápa és földid, Joseph Ratzinger által szerkesztett, több mint nyolcszáz oldalas „Katolikus Egyház Katekizmusa” (KEK) kiadvány a krisztusi evangéliumokra alapozottan összegzi a világ dolgairól a kétezer éves intézmény tanítását a hit és erkölcs fényénél. Írásomban e dokumentum harmadik, „Az ember hivatása” című rész „Az emberi személy méltósága” és a „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” fejezetek alapján – mely tartalmazza többek között a „haderővel történő törvényes önvédelem” szigorú kritériumait – világítom meg a béke melletti kiállás katolikus hit és erkölcstani alapjait, melyet az előbb említett három vezető következetesen képvisel.

Különös megvilágításba kerül ez a kérdés akkor, amikor az Európai Unió országai Magyarország kivételével és maga az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottsága – COMECE – is

nyíltan vagy bújtatottan „Ukrajna védelmében” a háború folytatása mellett érvel,

azaz fegyverezzük fel a megtámadott országot és küldjük az ukránokat (őértük nem kár?) az oroszok ellen. Idézet a COMECE elnökségének állásfoglalásából: „Köszönetünket kívánjuk kifejezni az EU döntéshozóinak, hogy a soha korábban nem tapasztalt humanitárius, politikai, gazdasági, anyagi és KATONAI támogatást nyújtottak az ukrán népnek az elmúlt három évben”. A katonai segítség azt jelenti tehát, hogy pontosan értsük: a jogos önvédelem zászlaja alatt masíroztatták az ukrán katonákat – köztük négyszáz magyar fiatalt Kárpátaljáról – EU-s országbéli és amerikai fegyverekkel kistafírozva a szinte biztos halálba. Hova máshova?

Az előbb hivatkozott KEK „Az emberi személy méltósága” című fejezetben, a nagy mű 1756. pontjában így fogalmaz: „Vannak cselekedetek, melyek önmaguk által és önmagukban, a körülményektől és szándékoktól függetlenül mindig súlyosan rosszak tárgyuk miatt, ilyenek a káromlás, a hamis eskü, az EMBERÖLÉS és a házasságtörés.

Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzon.”

Tehát nem teszem boldoggá (megcsalva a feleségemet) a szomszédasszonyt, mert öt éve boldogtalan, nem pénzelek egy háborút (ráadásul mind a két felet), hogy majd az ukrán fiatalok halála árán kivívjuk a békét. Őket orosz fiatalok ölik meg, az ukránok pedig oroszokat. Azt csak zárójelesen jegyzem meg, hogy a te országod és kormányod más elvbarátaitokkal közösen nyíltan a szankciós csomagok idején vagy burkoltan a „függöny mögött” kereskedtek az agresszorral, hogy az olcsó fosszilis energia és egyéb alapanyagok beszerzésével a totyogóvá züllesztett gazdaságotok legalább ne zuhanjon be? Ti bajorok, németek, nem szégyellitek magatokat, hogy az Európai Unió tagjainak biztonságát is kockára téve

egyik kezetekkel az oroszokat, másikkal az ukránokat pénzelitek, azaz a háború finanszírozói vagytok?

Nem szégyellitek magatokat, hogy az előző két világháború után egy újabb katalizátorai vagytok? XVI. Benedek pápa forog a sírjában. Kedves Manfred! Nem érzed, hogy az Európai Unió agresszorai közé álltál, akik el akarjátok hitetni százmillókkal, – akiknek családjaiban még él a II. Világháború emléke, hogy békét csak háborúval lehet elérni. Az agresszor ellen egy szerencsétlen kivéreztetett nép honvédelmének álcázva támadó háborút vezényeltek? Tehát agresszióra a megoldás az agresszió? Kutyaharapást szőrével? Ezt diktálja a te lelkiismereted? Ha pedig kevés lesz a lőszer, a tank, a repülő, kevés az ukrán háborús „embertöltelék”, akkor, hiszen neked nincs gyereked, talán Ursula von der Leyen gyermekei fognak az első sorban mundérba bújtan Ukrajnában honvédeni? Alig hiszem. Ursula édesanya az ezt fitogtató kérdésen jót nevetett.

Az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban a KEK az agresszor Oroszországgal kapcsolatban a 2308. pont kimondja:

„nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, föltéve, hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét”.

Az igazságos háború álcája – védekező, szegény ukránok – mögé bújó nyugat-európai politikusok és az Európai Unió vezetői az elmúlt három évben a lehető legkisebb erőfeszítést tették meg a békés rendezésre, melyek alól egyedül Ferenc pápa és Orbán Viktor volt kivétel. Az Oroszországot sújtó szankciópárti politikusok országaik költségvetéséből jobb kezükkel tehát az oroszokkal kereskednek, ballal az ukránokat pénzelik, hogy fiaikat „vágóhídra” küldve harcoljanak az agresszorral Németország és az Európai Unió polgárai védelmében, mert az orosz medve mindenkit is veszélyeztet, fenyeget, már „ante portas”, víziótokban újra Varsó és Berlin alatt dörmög. Kedves Manfred testvérem? Te mindent megtettél a békés rendezésért? Esetleg kimondható, hogy nincs és nem is volt kimerítve a „békés megegyezés minden lehetősége”, mert az agresszorral nem lehet tárgyalni?

Levelem megírása előtt megkérdeztem a lelketlen, érzelmektől mentes Mesterséges Intelligenciát, hogy mi a Katolikus (Egyetemes) Egyház tanítása a háborúról. Néhány szemelvény:

• Az Egyház tanítása szerint minden ember Isten képmására teremtetett, ezért az emberi élet szent és sérthetetlen. A háború pusztítást és halált hoz, így ellentmond ennek az alapvető erkölcsi elvnek.

• Jézus Krisztus tanítása a szeretet, az ellenségszeretet és a megbocsátás elvén alapul („Szeressétek ellenségeiteket” – Máté 5:44). A háború ezzel szemben gyűlöletet és konfliktust szít.

• A modern háborúk gyakran aránytalanul sújtják az ártatlanokat, különösen a civileket, ami erkölcsileg elfogadhatatlan.

• A fegyverkezés és a háborús ipar hatalmas erőforrásokat emészt fel, amelyeket inkább a szegénység felszámolására és az emberi fejlődésre kellene fordítani.

• A Katolikus Egyház támogatja a diplomáciát, a párbeszédet és az igazságos nemzetközi rend kialakítását, amelyek révén a háborúk megelőzhetők.

• A pápák rendszeresen felszólalnak a háborúk ellen, és a békéért imádkoznak. Ferenc pápa például határozottan elítéli a háborút, „emberi és politikai kudarc”-nak nevezi, és hangsúlyozza, hogy „soha nem old meg semmit, csak újabb szenvedést szül”.

Bár a Katolikus Egyház elismeri az önvédelem jogosságát és az „igazságos háború” elméletét, a modern háborúk pusztító természete miatt inkább a teljes háborúellenesség irányába mozdult el.”

A Katolikus Egyház Katekizmusa külön fejezetet szentel a háború elkerülésének a 2307.-től a 2317.-ig. Érdemes elolvasni, levelem keretei szűkek az idézéshez, bár szükséges volna.

Így kezdődik: „Az ötödik parancsolat tiltja az emberi élet szándékos elpusztítását!”

A logikai lánc a következő: a békét háborúval elérni kívánó országok jelentős mértékű háttérkereskedelmünkkel életben tartják gazdaságilag Oroszországot, aki háborúzik, szándékosan pusztít el ukránokat (s magyarokat is), s egyidejűleg felfegyverezzük az ukránokat, akik szándékosan pusztítanak el oroszokat, mert védekeznek. Kedves Manfred Weber! Ez bűn! Emberiség elleni bűn! Háborús bűn. Emberölésre való felbujtás, cinkosság. Nem mondta még ezt neked senki? Nagy baj. Mondhatta volna az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottság elnöksége is, csak – feltételezzük a legjobbat – „elfelejtették” megnézni ezt a tíz cikkelyt...

A 2308-as cikkely így szól: „Minden állampolgárnak és kormánynak azon kell munkálkodnia, hogy elkerüljék a háborút.” „Amíg a háború veszélye fennáll és nem lesz megfelelő erővel rendelkező nemzetközi tekintély, addig nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, föltéve, hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét” – idézi a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes című dokumentumát, ami ötvenéves mű, de időtálló, mert az evangéliumi tanításból fakad. Van nemzetközi tekintély, Donald Trump a neve. Ha elődje jó volt háborús partnernek és nem finnyáskodtál, akkor legyen jó a mostani elnök békepartnernek és ne finnyáskodjál, kérlek szépen. Emellett pedig továbbra is tegyetek meg mindent, merítsétek ki a békés megegyezés minden lehetőségét!

Kétségtelenül ijesztő az aránytalanság a „halál kultúráján” munkálkodók kezében lévő sok és hatalmas eszköz és azon lehetőségek között, amelyekkel az „élet és a szeretet kultúrájának” terjesztői rendelkeznek. Mi azonban tudjuk, hogy bízhatunk Isten segítségében, akinél semmi sem lehetetlen, még talán az sem, hogy

Manfred Weber testvérünk jobb ember lehet, megtérhet, levetheti magáról a háború és széthúzás megtévedt angyalának köntösét és felveheti a béke Angyaláét.

Krisztusban kedves Manfred testvérem! Ha – a sok ezer, jelentős részben a ti pénzeteken a háború poklába küldött és ott meghalt, megcsonkult, sebesült, lelkileg legatyásított katona, édesanyáik, feleségeik, gyerekeik, testvéreik sorsa a lelkiismeretedet nem indítja meg, talán a mesterséges intelligencia igen. Mert te is egy mesterséges ember lettél. A halál kultúrájának kreatúrája, reklámarca. Egy politikai ismétlőrobot. Nem tudom, emlékszel-e még, hogy a katolikus szentgyónásban a feloldozáskor azt mondjuk: „Ígérem, hogy a jóra törekszem és a bűnt kerülöm”. Te törekszel a jóra? A béke jó. A béke belülről fakad. Akarod te egyáltalán a jót? Vagy csak a rontást? A háborút? A békétlenség is belülről fakad... Lehet, hogy talán magamagaddal kellene kezdeni a béketárgyalásokat így a nagyböjt közepén, hogy Húsvétra béke legyen? A szívedben és Ukrajnában is?

Kérlek engedd meg, hogy végül megosszam veled egy holland kortárs misztikus, Henri Nouwen gondolatait, amolyan lelki tanácsként: „Tölts el egy kis időt minden reggel úgy, hogy semmi mást nem teszel, csak ülsz Isten jelenlétében, és a Jézus imát mondod („Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam!”) Isten fokozatosan új módon lép be a szívedbe, és új fényt visz küzdelmeidbe.”

Ezt az új fényt kívánom neked. Könyörüljön hát rajtad meg az Isten Manfred testvér. Várunk vissza a Katolikus Egyház szeretetközösségébe! Szóljon hozzád is a nagypénteki passióban is idézett Jézusi intés Péterhez, amit azután mondott, hogy a rátámadó szolgának levágta a fülét: „Helyezd vissza hüvelyébe kardodat!” Búcsúzom ferences iskolám köszönésével: Pax et bonum!

Fotó: John THYS / AFP