Magyarországot fenyegeti az Európai Bizottság: kemény választ ígérnek a Pride betiltása miatt

„A békés gyülekezéshez való jog olyan alapvető jog, amelyet az egész Európai Unióban védelmezni kell” – mondta Regnier. „A véleménynyilvánítás szabadsága és a megkülönböztetésmentesség az EU Alapjogi Chartájának központi elemei” – tette hozzá.

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és »nem habozik majd«, hogy adott esetben lépéseket tegyen”

– fenyegette meg hazánkat Regnier.

Korábban arról a Mandiner is beszámolt, hogy az Momentum korábbi EP-képviselője Cseh Katalin azt írta, a Momentum nemcsak támogatja az LMBTQ-közösséget, a párt politikusai is ott lesznek a rendezvényen, függetlenül annak formájától. Sőt, az EU-s vezetőket is arra buzdította, hogy csatlakozzanak a Budapest Pride-hoz.