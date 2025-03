Macron bejelentette: Franciaország és az Egyesült Királyság csapatokat fog küldeni Ukrajnába Oroszország elrettentésére

Bár a kezdeményezést sok európai vezető nem támogatja

a francia elnök szerint nincs is szükség az országok egyhangú beleegyezésére,

mert ez egy brit-francia kezdeményezés. Hozzátette, a következő napokban a két ország delegációt küld Ukrajnába, hogy megvitassák a részleteket.

Macron emellett beszélt az újságíróknak arról is, hogy szerinte jelenleg nincs itt az ideje, hogy feloldják a szankciókat Oroszországgal szemben. A francia államfő szerint Európa most sokkal határozottabb és egységesebb, mint pár héttel ezelőtt, és a kontinensnek ki kell állnia a saját érdekei mellett, akkor is, ha az szembemegy Amerikáéval.

Elárulta, pár órán belül ismét beszélni fog Donald Trumppal.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP