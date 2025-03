Itt a fordulat: Zelenszkij régi álma válhat valóra!

Ukrajna hozzáférést kap több európai partner hírszerzési információihoz, valamint új megállapodások is körvonalazódnak az Egyesült Államokkal és más szövetségesekkel. A háborús célok és a jövőbeni támogatások témája is napirenden van – számolt be a Kárpáti Igaz Szó.

„Megállapodtunk néhány európai partnerországgal, hogy bővítjük Ukrajna hozzáférését a hírszerzési adatokhoz, a megfelelő technológiákhoz és műholdakhoz, amelyekkel európai kollégáink rendelkeznek. Emellett megállapodtunk a találkozón részt vevő vezetőkkel az ő lőszerraktáraikhoz való hozzáférésről is” – jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy megkapta meg az Egyesült Államoktól az ásványi anyagokról szóló megállapodás új változatát.

Az elnök nem beszélt arról, hogy vissza kellene fizetnie Ukrajnának a korábbi támogatásokat.

Ha a jövőbeni támogatásról van szó, új segítségről, új támogatási csomagokról, akkor az Egyesült Államok bizonyos feltételeket szabhat, hiszen érthető, hogy Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja nem fog ingyen dolgozni

– fogalmazott az államfő. Hozzátette: nem lát lehetőséget közvetlen tárgyalásokra Vlagyimir Putyinnal, ám nyitott lenne más orosz szereplőkkel folytatott egyeztetésre, ha azoknak van elképzelésük a háború befejezéséről.