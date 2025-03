Írástudók szégyene

2025. március 20. 06:04

A BBC, a CNN, a The New York Times és társaik nem csak inkompetensek a Gázáról szóló tudósításaikban, hanem bűnrészesek is.

2025. március 20. 06:04 4 p 2 1 3 Mentés

Sebes Gábor Kol Israel

„Azoknak a médiumoknak és újságíróknak, akik a Hamász halálos áldozatainak számát tényként idézik:

a Hamász döntött úgy, hogy folytatja a háborút, mivel nem volt hajlandó elengedni a túszokat. A vér egyedül az ő kezükön szárad, de úgy tűnik, hogy önök mindig figyelmen kívül hagyják ezt a kényelmetlen részletet. A BBC, a CNN, a The New York Times és társaik nem csak inkompetensek a Gázáról szóló tudósításaikban, hanem bűnrészesek is. Mindenki tudja, hogy a Hamász tartja ellenőrzése alatt a gázai narratívát, és diktálja, hogy a média miről tudósíthat és miről nem. Mégis szégyentelenül kiszervezték a munkájukat olyan személyeknek, akik közvetlen kapcsolatban állnak a Hamásszal, így aminek újságírásnak kellett volna lennie, egy terrorszervezet propagandaeszközévé változtatták. Még rosszabb, hogy a nyugati média következetesen, ellenőrzés nélkül ismételgette a Hamász számait az áldozatokról, miközben figyelmen kívül hagyta az izraeli forrásokat. Az eredmény az lett, hogy a globális közönséget hazugságok folyamatos áradatával táplálták, Izraelt gonosztevőnek állítva be, miközben eltussolták a Hamász háborús bűntetteit. Ez az újságírói etika legnagyobb kudarca a modern történelemben. Akár naivitásból, akár tudatos elfogultságból, ezek a médiaorgánumok felerősítették a Hamász dezinformációs gépezetét, és olyan módon alakították a közvéleményt, amely izraeli és palesztin életeket egyaránt veszélyeztet. Az igazi kérdés nem az, hogy szégyelljék-e magukat, hanem az, hogy törvényesen felelősségre kell-e vonni őket. Természetesen nem csak a külföldi média vétkes. Kis válogatás a magyar sajtó címeiből, amelyekben kritika és figyelmeztetés nélkül ismételgetik a Hamász számait és narratíváját” Nyitókép: Daniel SLIM / AFP ***

Ezt is ajánljuk a témában Elfogyott a türelem: Izrael ezért vetett véget a tűzszünetnek A Hamász vezetőket célzó bombázásokat követően Netanjahu arra figyelemeztett, hogy ez csak a kezdet.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.