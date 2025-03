Fordult a világ: Magyarország példáját követi Ausztria az oktatásban

Ismert: Magyarországon 2024 szeptembere óta rendelet korlátozza a gyermekek iskolai telefonhasználatát. A kormány döntése megosztotta a közvéleményt, voltak, akik örömmel fogadták a kezdeményezést, de természetesen szép számmal akadtak kritikusok is.

Azóta úgy látszik, az idő azt igazolja, hogy az iskolai telefonhasználat korlátozása jó hatással volt a gyermekek fizikai és mentális egészégére, valamint szociális kapcsolataira is. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy egyre több ország követi a magyar példát, és szabályozzák a gyerekek telefonozását az iskolában. Legutóbb Ausztriában rendelte el az oktatási miniszter a mobil- és okoseszközök használatának tilalmát nyolcadik osztályig bezárólag.

Az új oktatásügyi miniszter, Christoph Wiederkehr március 3-án lépett hivatalba, és egyik első intézkedése az iskolai telefonhasználat korlátozása volt. A liberális NEOS párt képviselőjét a magyarországi intézkedések is inspirálhatták, hiszen a politikusról köztudott, hogy édesapja magyar származású. A frissen beiktatott miniszter úgy nyilatkozott az iskolai telefonhasználatról:

„Az okostelefon igazi koncentrációgyilkos, ezért nincs helye az osztálytermekben. A tanárokkal, diákokkal és szakértőkkel folytatott intenzív egyeztetések után egy dolog biztos: a 8. évfolyam végéig Ausztria-szerte mobiltelefon-tilalmat vezetünk be az iskolákban!”

– jelentette be kinevezése után nem sokkal.

A diákoknak tanítási időben nem csak az órák alatt, de a szünetekben is megtiltják a mobiltelefon és egyéb okoseszközök használatát. Arról, hogy ezt hogy intézik el, az iskolák saját hatáskörükben dönthetnek.

Az osztrák Kleine Zeitung szerint a legtöbb helyen az a módszer működik, hogy a diákok kikapcsolva, saját iskolatáskájukban tartják a készülékeket egészen a nap végéig. A lap kitér arra is, hogy sok intézményben már eddig is korlátozva volt a telefonhasználat, úgynevezett „mobiltelefon-garázsokat” hoztak létre, ahol az összes telefont összegyűjtötték, és egy dobozba zárták a tanítás végéig. A Kleine Zeitung által idézett szakértő szerint az új szabályozás segítséget jelent az iskolák számára, mert most már nem az intézménynek és a tanároknak kell személyesen felelősséget vállalniuk a gyerekek elkobzott értéktárgyaiért.

Ausztriában eddig az iskolák saját hatáskörébe tartozott annak eldöntése, hogy korlátozzák-e a telefonhasználatot az iskolákban, és eddig is sok helyen tilos volt napközben az okoseszközök használata.

Többnyire pozitívan fogadták a döntést, de egy furcsa kezdeményezést is megihletett a miniszter

Wiederkehr első kezdeményezése az oktatás terén elnyerte a szakemberek támogatását. Már a szabályozás bejelentésekor mellette állt Hans-Ptere Hutter, környezetgyógyász, valamint Karin Spahn, iskolaigazgató.

Hutter szerint „orvosi szempontból csak előnye van az új szabályozásnak”, Spahn pedig azt hangsúlyozta, hogy bár eddig is többnyire tiltották az iskolákban a telefonhasználatot, jelentős változások várhatók az oktatásügyi miniszter intézkedése nyomán. Szerinte üdvözlendő, hogy az iskolát hivatalosan is „telefon-mentes övezetté” nyilvánították.

„Néhány szülő azt szeretné, hogy egész nap el tudja érni a gyerekét telefonon. Az országos tilalommal a tanárokat támogatjuk, így a diákok nem tudnak többé a szülőkkel a tanárok háta mögött beszélni napközben” – vélekedett.

Természetesen megszólaltak a negatív hangok is.

Voltak, akik állítólag annyira komolyan vették a „telefonmentes-övezet” elképzelést, hogy felmerült, hogy a tanároktól is el kéne venni a telefont. Olyan szinten, hogy Bécsben már fontolgatják az igazgatók, hogy a pedagógusokra is kiterjesztik a szabályozást, írja a Heute osztrák lap.

A lap hétfő reggeli cikkében a szerző arról számol be, hogy az ország egyik híres intézményében tanító tanár kereste meg levélben, miszerint a régióban három iskolaigazgató is arról győzködi a z iskolafelügyeletet, hogy a tanároknak sem szabadna telefonozniuk az iskolában, mert „különben nem hitelesek”. A levél írója szerint az iskolavezetés túllépi a hatáskörét, ha elvárja, hogy a tanárok is leadják reggel a telefonjukat, amibe „mi biztosan nem fogunk belemenni” – írja.

Az újságíró idézi továbbá egy ügyvéd nagypapa kérdéseit is, aki arra kíváncsi, a telefonokban keletkezett esetleges károk esetén kit terhel felelősség: „Az iskolát? Az oktatási minisztert? Vagy senkit?” – kérdezi.

Európa-szerte fejfájást okoz az iskolai telefonozás kérdése

Mint írtuk, Magyarországon 2024 szeptembere óta tilos a telefonok használata az iskolákban tanítási időben. De a fejlett világ szinte összes országában igyekeznek megoldást találni a telefonozás visszaszorítására az iskolákban. Míg a telefon egyértelműen zavaró tényező a tanulásban és a szociális kapcsolatok kialakításában, valamint egészségügyileg is rengeteg kockázatot hordoz magában, a gyermekek jogai, a szülőkkel való kapcsolattartás és a saját tulajdon birtoklásának és őrizetének kérdése komoly fejfájást okoz sok kormány számára.

Európa legtöbb országában már létezik erre vonatkozó szabályozás.

Franciaországban már 2018. óta tilos a mobiltelefon használata az általános iskolákban, amit 2024-ben kiterjesztettek 200 középiskolára, ahol egyfajta tesztüzemben mérik fel, milyen hatásai vannak a „digitális detoxnak”.

Hollandiában és Olaszországban Ausztriához hasonlóan az általános iskolásokra vonatkozik a tiltás, nyolcadik osztályig bezárólag. Svédországban csak tanulási célra lehet elővenni a telefonokat, Görögországban pedig tavaly szeptember óta arra kérik a diákokat, hogy tartsák telefonjaikat kikapcsolva a táskájukban a nap végéig.

Spanyolországban és Írországban jelenleg is zajlanak a megbeszélésék a szabályozásokról, csakúgy, mint az Egyesült Királyságban, ahol a konzervatívok éppen most szeretnék keresztülvinni a parlamenten a szabályozáshoz szükséges törvénymódosítást, írja a BBC. a lap szerint ugyanakkor erre nincs sok esély a közeljövőben, mivel a többséggel rendelkező Munkáspártnak nem áll szándékában módosítani a szóban forgó törvényen.

Nem csak Európában, de az USA több államában is tiltják az iskolai telefonhasználatot. Jelenleg a világ több mint 60 országában él erre vonatkozó törvény, köztük Chilében, Algériában, Egyiptomban, Oroszországban, de még Kambodzsában is.

Nyitókép: Pixabay