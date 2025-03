Brüsszel úgy oldaná meg a szlovák-ukrán vitát, hogy közben biztosítsa: ne jöjjön Európába orosz gáz

Az Európai Unió intézményeiben keresnek megoldást a Szlovákia és Ukrajna között fennálló gázvita rendezésére. A tervek szerint Ukrajna hatalmas földalatti gáztározó kapacitását használnák a vita megoldására.

Az Oroszország és Ukrajna közötti gáztranzit-szerződés januárban járt le. Addig ez alapján jutott orosz gáz az EU-ba, többek között Szlovákián keresztül, és északi szomszédunk évi 500 millió eurót keresett a tranzitdíjakon. Robert Fico szlovák miniszterelnök sürgette Ukrajnát a szerződés újrakötésére, különben az Ukrajnába irányuló áramkivitel és az ukrán menekültek támogatásának megszüntetését helyezte kilátásba.

Ukrajna viszont nem engedett Fico követeléseinek.

Most az Európai Bizottság próbálja megoldani a vitát. Brüsszeli javaslatok szerint Ukrajna az oda Görögországból és Törökországból érkező gázt tározna be, mintegy 10 milliárd köbméternyit, és ezt engedné aztán át Szlovákia felé, többek között Magyarországra is a tél folyamán, amikor csökkennek a tárolt mennyiségek. Ezzel Szlovákia újra tranzitországgá válna.

Brüsszel célja, hogy ezzel az orosz gáz beérkezését mindenképpen meggátolják.

„Ki fogjuk használni Ukrajna hatalmas gáztározóit, amelyek 80 százaléka közel fekszik az EU-tagállamokhoz”

– jelentette be Kijevben nemrég Ursula von der Leyen európai bizottság elnök. Hozzátette, ez bevételt is jelent Ukrajna számára, továbbá nagyobb energiabiztonságot Ukrajna és az Európa Unió részére.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP