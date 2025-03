Brit ezredes: Putyin nem fogja befejezni a háborút, birodalmat épít, nem is akármilyet

Mindenki számára világosnak kell lennie, hogy Putyin nem érdekelt a békében – fogalmazott Sir Keir Starmer a „Hajlandók Koalíciója” csúcstalálkozóján, ahol a vezetők a tűzszünet kikényszerítéséről tárgyaltak – számolt be a Telegraph. A brit miniszterelnök kijelentette: „Ha Putyin valóban békét akar, nagyon egyszerű a dolga: azonnal be kell fejeznie Ukrajna elleni barbár támadásait, és bele kell egyeznie egy tűzszünetbe.” Szerinte ennek azonban semmi jele nincs. Mint fejtegette: Putyin azt állítja, hogy nyerésre áll, így miért is állna le most, és ismerné be a kudarcot, miután egymillió életet áldozott fel?