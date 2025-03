Brit egészségügyi miniszter: ez így nem mehet tovább, végzetes következményekkel járhat a nemváltoztatás az egészségügyben

A brit egészségügyi miniszter, Wes Steering bejelentette, hogy ezentúl nem kaphatnak új NHS-számot (nemzeti egészségbiztosítási számot) azok a tizennyolc év alattiak, akik nemet változtatnak. A miniszter szerint erre az intézkedésre azért van szükség, mert az új nem és nyilvántartási szám regisztrálása olyan bürokráciai átláthatatlansághoz vezet, ami akár a transznemű állampolgárok életébe is kerülhet, számolt be a The Telegraph.

Az Egyesült Királyságban eddig a fiatalkorúaknak bármikor jogukban állt úgy dönteni, hogy megváltoztatják a nemüket, és ezzel együtt az NHS-számukat is.

A miniszteri döntés egy független vizsgálat eredménye nyomán született, amely kimutatta, hogy az NHS-szám megváltoztatása és a biológiai nem megváltoztatása jelentős egészségügyi és klinikai kockázatot jelent.

Steering csütörtökön jelentette be a döntését, azzal indokolva, hogy a „gyermekek biztonsága a legfontosabb”. Úgy nyilatkozott:

„Teljesen téves elképzelés, hogy a gyerekek megváltoztathassák az NHS-számukat, ha nemet változtatnak, és egyértelműen kifejeztem, hogy ez nem mehet így tovább. Biztonságos, mindenre kiterjedő és a nemüknek megfelelő ellátást kell biztosítanunk a felnőtteknek és a gyermekeknek, ami azt jelenti, hogy muszáj megfelelően regisztrálnunk az egészségügyi ellátásban részesülők biológiai nemét. Nem csak a kutatások és az átláthatóság, hanem a betegek biztonsága érdekében is.”

A miniszter döntése értelmében csütörtöktől felfüggesztik a 18 év alatti személyek folyamatban lévő kérelmeit a nemváltoztatásra vonatkozóan. Steering szerint már így is elég gond van azokkal a korábbi NHS-szám igénylésekkel, amiket nem tudtak megakadályozni. A legsúlyosabbnak egy háromhetes kisbaba esetét nevezte, aki nemváltoztatáson esett át és új NHS-számot kapott.

A kutatást vezető Alice Sullivan elmondása alapján a nemváltoztatások miatt több páciens is veszélybe került, mert például nem kaptak tájékoztatást méhnyakrák- vagy prosztataszűrésről. De hozzátette, az is előfordulhat a transznemű páciensek esetében, hogy félreértelmezik a laboreredményeiket, ami „potenciálisan végzetes következményekkel járhat”.

