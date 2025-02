Újabb lépés a világháború felé: Még egy NATO-tagállam jelezte, hogy csapatokat küldene Ukrajnába

„Most először egy igazságos és tartós békéről kell tárgyalnunk, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogot (...) Ha egyszer megvan ez a béke, akkor azt fenn kell tartanunk, és ennek érdekében kormányunk nem zár ki semmit” – mondta Maria Malmer Stenergard külügyminiszter a Sveriges Radio (SR) svéd közrádiónak. A szomszédos Norvégia kormányfője, Jonas Gahr Störe úgy vélte,

nem most van itt az ideje” annak, hogy norvég katonák Ukrajnába küldéséről beszéljenek.

„Ez még nem a megfelelő idő arra, hogy következtetéseket vonjunk le arról, hogyan kellene megfogalmazni a biztonsági garanciát, és milyen hozzájárulást kellene nyújtani” – hangsúlyozta az NRK helyi közrádiónak.

Készek vagyunk és hajlandóak vagyunk hozzájárulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz, szükség esetén saját csapataink bevetésével”

– írta Keir Starmer brit miniszterelnök a Daily Telegraph vasárnapi számában. Störe elmondta, hogy hétfőn beszélt Starmerrel. Norvégia és Nagy-Britannia ugyanazon az állásponton van Ukrajna folyamatos támogatását illetően, azzal az egyértelmű elvárással, hogy Ukrajnának helyet kell kapnia az asztalnál (a tárgyalásokon), és Európának egységes üzenettel kell részt vennie – írta az X közösségi oldalán.

(MTI)

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP