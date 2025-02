„1945-ben az angolok és a franciák is minimálisan még beleszólhattak Európa sorsába. Most az amerikai és az orosz birodalom úgy tárgyal egymással, hogy Európa középhatalmai még érdemi tájékoztatást sem kapnak arról, miről is beszélgetnek a nagyok asztalánál.

Az új amerikai kormányzat ugyanis semmiféle közösséget nem vállal jól láthatóan az előző, értékítélete és racionalitása szerint teljesen elmebeteg kormányzattal. Olyan republikánusok foglalták el a Fehér Házat, akik kívül vannak a woke, a BLM, a genderőrület, az egész elfajzott liberalizmus hatókörén. Akik hallottak már geopolitikáról és erőegyensúlyról.

Számunkra az a legdrámaibb, hogy Trump örömmel tárgyalna Európával, ha itt lenne kivel. De hagyományos szövetségeseinek politikai elitjei olyan szörnyű állapotban vannak, hogy egyszerűen tárgyalóképtelenek egy reálpolitika számára. Az EU pedig egy vicc. Amióta az Európai Bizottság politikai hatalmat szerzett, amelyet »lelkiismeretesen« megoszt azzal a brüsszeli bürokráciával, amelynek derékhadát az európai emberek leggátlástalanabb, legaljasabb, legperverzebb egy ezrelékéből verbuválták, azóta folyamatosan gyengül és most egy vesztes háborúval is kénytelen lesz szembenézni.”