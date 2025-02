Eddig ezt tudjuk Trump ukrajnai terveiről

Donald Trump elnök egyik fő külpolitikai ígérete az volt, hogy véget vet az orosz-ukrán háborúnak. Mint JD Vance alelnök kifejtette egy X posztban; Trumpnak és neki két alapérve volt az elmúlt három évben: „Először is, a háború soha nem robbant volna ki, ha Trump elnök lett volna hivatalban, másodszor, sem Európa, sem a Biden adminisztrációnak, sem az ukránoknak nem volt stratégiája a győzelemhez. Ez igaz volt három éve, igaz volt két éve, igaz volt tavaly és igaz ma is”– írta az alelnök. Tehát az elnök szakított azzal a nézettel, amit az európaiak hirdettek arról, hogy „a végsőkig” és a „győzelemig” Ukrajna mellett állnak.

Az amerikai adminisztráció szerint az ukránok nem győzhetnek, így a megoldás a háború lezárása, akkor is ha ez a lezárás nem ideális.

Fordulat

Az új adminisztráció szakított azzal a nézettel is, hogy Oroszországot ki kell hagyni a tárgyalásokból. Trump már a beiktatása előtt többször elmondta: szeretne minél előbb beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mikor február 12-én ez a telefonhívás megtörtént, Trump a következőt írta a közösségi oldalán: „Megállapodtunk abban, hogy együtt fogunk dolgozni, nagyon szorosan, beleértve egymás nemzetének meglátogatását is. Abban is megállapodtunk, hogy a saját csapataink azonnal megkezdik a tárgyalásokat”.

Nem is a telefonhívás, hanem Trump pozitív hangneme volt az, amely Európában pánikhoz vezetett.

Bár a potenciális találkozót már hosszú ideje belengette az elnök, Európa nyugati vezetői azt várták tőle, hogy keményen fellép Putyin ellen, különösen mert két nappal a beiktatása után már szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha nem köt gyorsan békét. Akkor azt írta: „Egyezzünk meg most, és hagyjuk abba ezt a nevetséges háborút! EZ CSAK ROSSZABB LESZ. Ha nem kötünk „alkut”, méghozzá hamarosan, nincs más választásom, mint magas adókat, vámokat és szankciókat kivetni mindenre, amit Oroszország az Egyesült Államokban és számos más résztvevő országba ad el. Legyünk túl ezen a háborún, amely soha nem kezdődött volna el, ha én lettem volna az elnök! Megtehetjük a könnyebb vagy a nehezebb úton – és a könnyebb út mindig jobb. Itt az ideje, hogy „MEGÁLLAPODJUNK”. NEM SZABAD TÖBB ÉLETET VESZÍTENI!!!” Ezt követően a világ figyelme leginkább Trump váratlan gázai tervére terelődött, majd jött a váratlan telefonhívás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt követően az amerikai NBC-nek azt nyilatkozta, hogy soha nem fog elfogadni olyan döntést, amelyet Amerika és Oroszország Ukrajna nélkül hoz.

Az ilyen nyilatkozatok a washingtoni hírek szerint felbosszantották Trumpot. Donald Trump azt sem felejtette el, hogy Zelenszkij az amerikai elnökválasztási kampány alatt Pennsylvaniába utazott és fegyvergyárat látogatott a demokrata kormányzóval.