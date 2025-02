Szent majmokkal találkozott Márki-Zay Péter Indiában (VIDEÓ)

Mint arról nemrég a Mandiner is beszámolt, az egykori összellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter egyik gyermekével négy hétre Indiába utazott. Hódmezővásárhely polgármestere távol-keleti kalandjairól rendszeresen beszámol közösségi oldalán. Bálint napra több érdekes is poszt is jutott. Ezek egyikében boldog Valentin napot kívánt a feleségének, míg egy másikban egy videót közölt, melyeken a leírás szerint

indiai szent majmok társaságában látható.

Mint írta, a szelfi sajnos nem jött össze, mert a majmok „egy percig sem maradtak nyugodton”, még a városvezető szájában is kotorásztak.

Féltette a telefonját a polgármester

A kísérőszövegből az is kiderült, hogy Jaipur közelében a híres hindu zarándokhelyet, a Majom templomot is meglátogatták, amely amellett, hogy jelentős vallási szerepet tölt be ma is, a turisták számára a csintalan „szent majmok” miatt kedvelt látványosság.

„Nem tudom, valójában mennyire szentek ezek a telhetetlen makákók, mert ha azt látják, hogy valaki ennivalóval közeledik, óhatatlanul megkörnyékezik, ráugranak, de előfordul, hogy óvatlan pillanatban el is csennek dolgokat.

Én a telefonomat féltettem nagyon tőlük, mert állítólag azt is nagyon szeretik”

– írta a bejegyzésében Márki-Zay Péter.

A nem mindennapi találkozásról készült videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

