Ha a kormányt bírálod, a hatóságok lecsapnak rád, mint a kommunizmusban – Michał Karnowski lengyel újságíró a Mandinernek

Korrupt politikusok lekapcsolása közérdek, ennek leple alatt a politikai ellenfelek ellehetetlenítése viszont veszélyes. A Jog és Igazságosság (PiS) politikusainak őrizetbe vétele melyik kategória?

Ha a miniszterelnök és a jelenlegi kormánypártok, valamint a velük szimpatizáló média jelöli ki a következő célpontokat, akkor az nem tűnik a korrupció elleni harcnak, inkább a politikai boszorkányüldözés klasszikus esetének. Az elindított büntetőügyek nagy részénél nem látható a korrupcióra utaló jel, mégis ellenzéki politikusok, konzervatív szervezetek vezetőinek otthonaiban tart razziákat a rendőrség, bizonyítékok után kutatnak.

Személyesen ismerek olyan embereket, akikre hajnalban törtek rá, és családtagjaikat órákig a padlón tartották, míg átkutatták a házukat.

Az igazságügy-miniszter állítólag az állásával játszik, ha nem mutat fel trófeákat: nem juttat ellenzéki politikusokat rács mögé.

Vannak viszont kínzásra utaló jelek: a hatóságok a vizsgálati fogságban nem engedték aludni a gyanúsítottakat, megalázták őket, az éhségsztrájkba kezdőket kényszerrel etették. Másokat pedig megzsaroltak, ha nem úgy tanúskodnak a gyanúsítottak ellen, ahogy azt a hatóságok szeretnék.

Ha a Tusk-kormányzat valóban befolyásolja az igazságszolgáltatást, akkor ön szerint a lengyel bíróságok elvesztették függetlenségüket?

A kormány törvénytelenül váltotta le a legfőbb ügyészt – ehhez az államfő jóváhagyása szükséges, de azt nem várták meg. Az ügyészség átvételével pedig képesek manipulálni a bíróságok munkáját.

A politikai ellenfelek ellen indított eljárások vezetését kormányszimpatizáns bírókra szignózták ki

– ezt a törvényellenes gyakorlatot a bíróságokról kiszivárogtatott dokumentumok fedték fel. A bírókat megfélemlítik, és újra azokat a bírókat emelik pozíciókba, akik még a rendszerváltás előtti pártállam idején kezdték a tevékenységüket.

Marcin Romanowski miniszterhelyettesnek, aki Magyarországon kapott politikai menedékjogot, Lengyelországban nem biztosítottak tisztességes eljárást. Vizsgálati fogságában arra akarták rávenni, hogy valljon a felettesei ellen.

Az Európai Bizottság nagyon kényes a jogállamiság megsértésére, éppen ezért indított több eljárást Lengyelország ellen. Most hallgat. Mi az oka?

Nincs kétség afelől, hogy a jogállamisági eljárások igazából politikai eszközök a patrióta kormányok elhallgattatására. Amikor a Soros-világrend emberei kerülnek kormányra, akkor Brüsszel nem szólal fel, még akkor sem, ha nyilvánvaló jogsértések történnek.

Úgy bánnak velünk, mint egy meghódított gyarmattal.

Erősen ajánlanám a magyaroknak, hogy ne dőljenek be a szlogeneknek. Arról beszélnek, hogy fontos a jogállamiság, hogy gondot viselnek a tagállamok jólétéről, de a gyakorlatban hagyják a törvénytelenségeket, megfékezik a gazdasági növekedést, üldözik az ellenzéket, és kinyírják a szólásszabadságot. Ellenzékben az embereik külföldről kapnak finanszírozást, amelyet kormányra kerülve kamatosan visszafizetnek: a külföldi érdekek mentén tevékenykednek.

Ezt a posztkommunista nemzetközi hálózatot nem érdeklik a nemzetállami érdekek, a saját népük vagy a hazájuk életminősége, csak Soros és Brüsszel iránt éreznek lojalitást.

Michał Karnowski

A lengyel alkotmánybíróság elnöke szerint amit Tusk tervez az államfőváltás intervallumában, az felér egy államcsínnyel. Mit érthet ez alatt?

Ha megnézzük az elmúlt másfél évet, mióta a Tusk-kormány hatalmon van, rengeteg törvénytelenség történt, amelyek nyíltan megsértették az alkotmányos rendet és a demokratikus szokásrendet.

Gyakorlatilag megszállták az országot: a rendőrség asszisztálásával szó szerint elfoglalták a közmédiát, majd a főügyészséget.

Az államfői jogköröket semmibe veszik, az alkotmánybíróság döntéseit nem tartják tiszteletben, a nemzeti bank elnökét éppen el akarják távolítani. A jogállamisági elveket megsértik. Mindenről a miniszterelnök dönt, aki ha bármilyen ellenállást észlel, azonnal ráküldi a renitensekre a rendőrséget. Mi ez, ha nem államcsíny?

Ha ez a valóság, akkor hogyan látja ezt a folyamatot a lengyel társadalom?

Nem véletlen, hogy először a közmédia intézményeit foglalták el először: az emberek nagy része a híradókból nem fog már értesülni arról, mit tesznek kormányon. És az ő narratívájukat visszhangozza a külföldi média is. A lengyel társadalom nagyon megosztott, nyilván van sok baloldali és liberális, aki most örül, hogy a kormány bosszút áll a korábbi jobboldali kormányzaton és annak emberein. De a társadalom véleményét igazából az mutatja, hogy hogyan áll a felmérésekben a Tusk-kormány – nos, rosszul,

alacsonyabb a támogatottsága, mint a Morawiecki-kabinetnek volt nyolc év kormányzás után.

A PiS nem épített fel tudatosan háttérintézményeket, médiabirodalmat, így ellenzékben nehéz napokat él át. Hogyan tudja hatékonyan eljuttatni üzeneteit a támogatóinak?

A PiS-kormány valóban leginkább a közmédiára koncentrált, de az nem igaz, hogy nem volt B terve arra, ha ellenzékbe kerül. A probléma gyökere mélyebben húzódik: egyrészt Lengyelországban soha nem történt olyan mélyreható társadalmi változás, mint amilyen a magyaroknál, ezért

a PiS-kormány nem rendelkezett olyan erős felhatalmazással, mint a Fidesz-kormány.

Másrészt a baloldal mindig erősen kézben tartotta a médiafinanszírozás csapjait, még a legsikeresebb konzervatív médiavállalkozásoknak is gondjuk volt a hirdetők bevonzásával. Harmadrészt a kormány megfosztotta a PiS-t a neki járó állami támogatásoktól, ennek ellenére a párt erős és stabil, a támogatói személyesen finanszírozzák a tevékenységeit.

A konzervatív média a korlátozások ellenére folyamatosan erősödik, egyre többen látogatják a felületeit. Ilyen média a wPolityce.pl portál, a Sieci hetilap vagy a wPOLSCE24 televízió, ezek alapításában személyesen segédkeztem.

Donald Tusk beszédet mond a varsói tőzsde épületében 2025. február 10-én / Sergei GAPON / AFP)

Tapasztaltak bármilyen helyzetet, amely konkrét bizonyíték a sajtószabadság megsértésére?

Az idősebb kollégáink szerint a jelenlegi légkör rémesen hasonlít a kommunista időszak atmoszférájára.

Ha a kormányt bírálod, a hatóságok lecsapnak rád.

Az ellenzéki média nehéz helyzetben van, a tudósítóinkat nem engedik be a kormányzati eseményekre, hirdetések alig érkeznek hozzánk, de az olvasóink bőkezűen támogatnak minket, az a szerencsénk. A közösségi média már nehezebb terep a számukra, mert azt nem tudják kontrollálni.

Májusban elnökválasztást tartanak Lengyelországban. Milyen esélye van annak, hogy a PiS jelöltje győz?

Az elnökválasztási kampánynak megvannak a maga szabályai, teljesen megjósolhatatlan a kimenetele. Az elnököt eddig mindig elenyészően kicsi többséggel választották meg. Az első fordulóban várhatóan a kormány jelöltje, Rafał Trzaskowski varsói polgármester futhat be elsőnek, de a második fordulóban már mások lehetnek az erőviszonyok. A jobboldal jelöltje, Karol Nawrocki, a Nemzeti Emlékezet Intézet elnöke esélyes lehet, mert új arc, fiatal, egyre nő a támogatottsága, és a mérések szerint a PiS-tábor mellett más jobboldali pártok hívei is rá voksolnának.

A lengyel-magyar kapcsolatok mélyponton vannak. Hogyan látják a lengyel emberek a Tusk- és az Orbán-kormány közötti konfrontációkat?

A két nép közötti barátság mélyebb annál, hogy egy brüsszeli báb azt el tudná rontani.

Természetesen vannak lengyelek, akik elhiszik a magyarellenes propagandát, de ez a kisebbség. A lengyelek többsége a jelenlegi Magyarországot egy vonzó, ambiciózus és fejlődő országnak látja, amelynek kormánya ráadásul ellen tud állni a baloldali ideológiai őrültségeknek.

Mi a magyar patriótákkal együtt meg szeretnénk tartani a szuverenitásunkat, és ellen kívánunk állni az olyan társadalmi kísérleteknek, mint a migráció vagy a gender. Orbán Viktort egy erős államférfinak tartjuk, mint amilyen nálunk Jarosław Kaczyński vagy amilyen a néhai Lech Kaczyński elnök volt – a nehéz időkben ilyen megingathatatlan vezetőkre van szükségünk.

Donald Tusk egyszer már volt kormányon, és nagyon rossz teljesítményt nyújtott.

Most álarcban, új emberek mögé bújva, változást ígérve tért vissza a hatalomba, de ez hazugság.

Ahogy önöknél is megjelentek az új reformerek, de ha levennék az álarcot róluk, önök is egy ismerőst, Gyurcsány Ferencet látnák. Figyelemmel követjük a magyar eseményeket, és azt látjuk, hogy ott is a Lengyelországban már kipróbált recept alapján akarnak kormányváltást elérni.

fotó: Michał Karnowski