Kezdhet rettegni a baloldal: Elon Musk láncfűrésszel a kezében fog rendet vágni (VIDEÓ)

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Javier Milei argentin elnök a 2023-as választási kampány során meglehetően látványos eszközhöz nyúlt. A politikus határozottan nekiment a baloldali erőknek, amelyek szerinte tönkretették a gazdaságot.

Láncfűrészt lóbálva a kamerák előtt anarchista-kapitalistának és ultraliberális libertariá­nusnak nevezte magát,

és azt ígérte, hogy inkább levágja a saját kezét, mint hogy összeálljon a hagyományos politikai erőkkel, amelyeket egyszerűen kasztnak nevezett. Megválasztásakor kitörést ígért az utóbbi kilencven év hibás gazdaságpolitikájából, teljes deregulációt, az állam visszavonulását a társadalom életéből, alacsony adókat – de nagy megszorításokat.

Kemény feladatok várnak Elon Muskra is

A The Telegraph pénteken arról számolt be, hogy az argentin elnök azóta is fontos szimbólumként tekint a láncfűrészre.

Sőt, egy új videót közöltek arról, hogy egy láncfűrészt ad át Elon Musknak.

A jelképek szintjén itt valószínűleg arról lehet szó, hogy az amerikai milliárdosnak szüksége lehet erre a szerszámra, annak érdekében, hogy „könnyebben meg tudjon küzdeni az amerikai bürokráciával” most, hogy fontos feladatokat fog kapni az új amerikai elnöktől, Donald Trumptól.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP