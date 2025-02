Hatalmas tehertől szabadul meg Magyarország: még Elon Musk is megosztotta Orbán Balázs Washingtonról szóló posztját

Mint ismert, Trump egy rendelete három hónapra felfüggesztette a külföldi támogatások kiutalását, így számos magyar baloldali médium és szervezet is sokmilliós forintos támogatástól esett el.

Orbán Balázs az X-en arról írt, hogy rendkívül boldog a döntés miatt, és köszönet Trumpnak, Musknak, és az amerikai alelnöknek, akik „végre lebontják ezt a korrupt külföldi beavatkozási gépezetet.”

A politikus emlékeztetett:

Hazánkba 7,3 millió eurónyi illegális külföldi finanszírozás áramlott a 2022-es ellenzéki kampányba a Soros által támogatott „Action for Democracy” szervezeten keresztül.

Aláhúzta: az egyik legismertebb liberális hálózat, a USAID elnöke is fontosnak tartotta, hogy terepszemlét tegyen hazánkban. Ahogy azt már mi is megírtuk, a USAID nem csak egy „sima” segélyszervezet. Az 1961-ben létrehozott ügynökség deklarált céljai között a katasztrófák utáni elhárítás és a világ elmaradott, nehéz sorsú régióinak felzárkóztatása mellett az Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatainak építését is ott találjuk, ami ergo azt jelenti, hogy