Háború a mélyállammal – Zajlik a „woke-vicc” felszámolása

Úgy tűnik, dollármilliárdokat loptak el az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségénél (USAID) és más ügynökségeknél, s a pénz nagy része az „álhírmédiának” megy fizetségként azért, hogy jó történeteket kreáljon a demokrata pártiakról – írta Donald Trump a Truth Social oldalon. Az amerikai elnök szerint ez lehet a történelem legnagyobb efféle botránya, és a demokraták nem bújhatnak el előle. „Túl nagy, túl mocskos” – fogalmazott.

Trump nem késlekedett: kilencven napra leállította a kormányzati támogatási pénzek kifizetését, amivel elindította a mélyállam elleni háború felszínen vívott csatáját. A rendelet végrehajtását ugyan két szövetségi bíró felfüggesztette, válaszul azonban az elnök még erősebbet lépett. Megjelentek ugyanis a kifizetések elsődleges intézménye, a USAID washingtoni irodájánál az Elon Musk vezette, frissen létrehozott kormányzati hatékonysági hivatal emberei, és lényegében fizikai erővel átvették az épületet – de legalábbis a féltve őrzött adatbázist. A bejáratnál megpróbálta feltartóztatni őket a USAID néhány munkatársa, köztük a biztonsági szolgálat vezetője, de végül „adminisztratív szabadságra” küldték őket. A kormányzat a megszerzett adatokat azon nyomban közzétette a usaspending.gov címen működő oldalon, és kereshetővé vált, kinek, hányszor, mire és mennyi pénzt adtak a kormányzati szervek.

Freedom House, Menedék, Háttér

Fontos tudni, hogy az amerikai támogatási politika sajátosságai miatt a nagy pénzeket a kormányzat nem közvetlenül adja, hanem magánalapítványok és cégek osztják tovább a saját támogatásaikkal együtt. Az Európai Unió és az USA politikájára szakosodott Politico portál például 8 millió dollárt (3,1 milliárd forint) kapott, jórészt Joe Biden elnöki ciklusa idején. Magyar szervezetek is érintettek. A hazai média is foglalkozott vele, hogy a nagy­követség által korábban odaítélt 173 millió forintnyi támogatás kifizetését szintén befagyasztották.

A Mandiner kigyűjtötte, hogy itthon mennyi pénzt kaptak liberális szervezetek: a USAID-től és más kormányzati szervektől összesen 842,7 millió dollár (328,7 milliárd forint) érkezett hozzájuk 2007 őszétől (akkortól tüntetik fel az adatokat). Az Egyesült Államok Társadalombiztosítási Hivatala (SSA) 427 millió dollárt (166,5 milliárd forint) költött hazánkban, ez azonban több általunk megkérdezett szakértő szerint a kettős állampolgárok nyugdíját takarja. A feladó kormányzati ügynökségnél érdekesebb a támogatottak kiléte. A támogatási fülnél a legtöbbször diplomáciai indok van feltüntetve, a leírás szerint a cél az amerikai külügyi érdekek képviselete, terjesztése. A Freedom House 1,9 millió dollárt (750,8 milliárd forint) kapott a 2019–2028-as időszakra, ami a Végh Zsuzsanna által írt Nations in Transit jelentések támogatását is fedezte. A Transparency International Magyarország Alapítvány háromszor kapott támogatást összesen 32 ezer dollár (12,5 millió forint) értékben többek között oknyomozó újságírók képzésére, illetve váratlan költségek fedezésére. A Magyar Helsinki Bizottság szintén 32 ezer dollárhoz jutott három körben. A Társaság a Szabadságjogokért 2017–2018-ra 6000 dollárt (2,3 millió forint) kapott mozgássérültek segítésére. Érdekes, hogy a listán szerepel az Amnesty International Magyarország, amely 2019–2020-ra kapott támogatást a médiaismereteket növelő Click for Right program segítésére – de a támogatási összegnél 0 dollár szerepel. A Háttér Társaság a Melegekért 2020–2022-re csaknem 14 ezer dollárt (5,5 millió forint) kapott a külügytől, hogy bemutassa, „hogyan alakult és változott a huszadik században a magyar lmbtq-közösség”.

A Szivárvány Misszió Alapítvány a 2010-es Pride-hétre körülbelül 3400 dollárhoz (1,3 millió forint) jutott hozzá.

A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnek is járt csaknem 23 ezer dolláros (9 millió forint) forrás, hogy a bevándorlók iskolai integrációját segítse 2022–2023-ban, majd egy 20 ezres támogatás érkezett, hogy a szervezet végrehajtsa a társadalmi izolációt csökkentő programját.