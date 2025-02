Fico a szakadék szélén táncol, ezért Muskhoz fordult segítségért

Robert Fico levelében gratulált Elon Musknak a kinevezéséhez és az általa hozott döntésekhez, majd megállapította: a USAID tervezett megszüntetése Szlovákia belügyeit is érinti, mivel az ügynökség forrásait Szlovákiában is használták politikai célokra.

„Megkérdőjelezhetetlen, hogy az USAID anyagi forrásait Szlovákiában politikai célokra is használták, a politikai rendszer eltorzításának és egyes politikai pártok előnyös helyzetbe juttatásának céljával” – szögezte le levelében Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: annak érdekében, hogy el lehessen különíteni a hasznos projekteket azoktól, amelyekkel durván beavatkoztak Szlovákia belügyeibe, az elérhető információk révén meg kell állapítani, hogy milyen támogatásokat kaptak a programon keresztül Szlovákiában működő nem kormányzati szervezetek, médiaeszközök és szabadúszó újságírók. Ehhez Robert Fico Elon Musk segítségét kérte.

„A nem teljes nyilvános forrásokból is látható, hogy az USAID viszonylag rövid időn belül több millió dolláros dotációkkal támogatta ezeket a szubjektumokat” – írta Robert Fico. Hozzátette: azt, hogy külföldi támogatásokkal így visszaéltek a politikai színtér egyes pártjainak előnyös helyzetbe hozásának céljából, annyira fontos ügynek tekinti, hogy Elon Muskkal kész személyesen is találkozni, ahol más témák, a szlovák-amerikai kapcsolatok tekintetében kölcsönösen előnyös projektek is terítékre kerülhetnének.

Az eredetileg humanitárius és fejlesztési segítségnyújtás deklarált céljával létrehozott USAID az elmúlt időszakban nyilvánosságra hozott információk szerint nagy összegekkel több ezer újságírót, több száz médiumot és nem kormányzati szervezetek (NGO) sorát támogatta világszerte ideológiai szempontok szerint.

Az ügynökség támogatásainak folyósítását Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban hozott döntésével ideiglenesen leállította.

(MTI)

Nyitókép: Utku Uçrak / ANADOLU / Anadolu via AFP