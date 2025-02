Felborult a frontvonal: újabb kulcsfontosságú helyen törtek át az oroszok

Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy az ukrajnai háború eseményeit követő interaktív térkép, a DeepState szerint

Oroszország áttörést ért el Andrijivka településnél.

Hozzáteszik: a Donyeck megye középső részén található Andrijivka település keleti részébe törtek be az oroszok és egyszerre több irányból is nyomást helyeznek a településre.

A cikk hangsúlyozza: ez lehet az egyik utolsó fontos célpont a Donbaszban, utána már Dnyipropetrovszk megye következik nyugati irányban.

Komoly megállapításokat olvashatunk:

Andrijivkától délre egy újabb katlan kezd kirajzolódni, amely komoly veszélyt jelent az ukrán haderőre.

Ha az oroszoknak Dacsne és Ulaklij településeket is sikerül megszerezniük, akkor lényegében teljesen be tudják zárni a „zsákot”, és dél felől is nyomást tudnak gyakorolni a területre, írják.

Egyelőre nem világos, hogy Moszkva melyik irányba haladna tovább, írják.

Vagy nyugati irányba mennek Zaporizzsja felé, vagy észak felé csatlakozhatnak Pokrovszk hamarosan meginduló ostromához,

tudjuk meg.