„Adenauer, Schuman, De Gasperi vagy akár Habsburg Ottó Európa-álma azon siklott ki, hogy a nácizmus és marxizmus után újabb izmusokat próbáltak lenyomni a nemzetek torkán, pedig csak a már működő régihez kellett volna visszanyúlni. A jóslat egyre inkább beteljesedni látszik: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.

Pedig a váteszekre érdemes figyelni; a magyar miniszterelnök pontosan értette, mi folyik, és figyelmeztette is kollégáit. Ahogyan megjövendölte (az ugyancsak beteljesedett migrációval vagy genderrel kapcsolatos jóslataihoz hasonlóan), Európát a tárgyalóasztalhoz sem engedik majd oda.

Közben az emiatt frusztrált, odahaza is csekély támogatottságú vezetők (Macron, Scholz, Tusk) továbbra is a háború oltárán áldoznának, és egy teljesen felesleges vérontásba rángatnának bele mindannyiunkat. A történelem azonban már átlépett rajtuk, jelentéktelenné váltak, de mint a szeretethiányos, egy kis törődésért bármire hajlandó kisgyerekek, még rángatják a felnőttek kezét, és rugdossák a bokájukat, hogy rájuk is figyeljenek.

S míg a nagyok a fejük fölött hozzáláttak a béke előkészítéséhez – ami minden normális ember szerint a cél –, ők még mindig bizonygatni akarják, hogy (akár saját polgáraikkal szemben is) nekik van igazuk és akaratuknak tűzön-vízen át érvényt szereznek.”

A nyitókép illusztráció. Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

