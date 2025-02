Érkezik a női Messiás – a Wicked sztárja alakítja majd Jézust a népszerű musicalben

A Variety-n robbant a hír: a Wicked sztárja, Cynthia Erivo alakítja majd Jézus Krisztust Andrew Lloyd Webber és Tim Rice világhírű musicaljének újabb feldolgozásában. A friss adaptációt a Hollywood Bowl állítja majd színpadra.

A felkérésről Erivo is beszámolt Instagram-oldalán. Mint fogalmazott:

Csak egy kicsit elfoglalt vagyok ezen a nyáron, alig várom”.

Mária Magdolna szerepében már láthatták a nézők

A színésznő számára nem ismeretlen a produkció, hiszen 2020-ban már játszotta Mária Magdolna szerepét a musical kizárólag nőkből álló változatában, és elénekelte a népszerű „I Don't Know How to Love Him” című számot is.

Mint kiderült, a Jézus Krisztus Szupersztár előadásai a Hollywood Bowlban augusztus 1-jén kezdődnek és augusztus 3-ig tartanak. A további szereposztást egy későbbi időpontban jelentik be – írta a lap.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP