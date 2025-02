„Trump hivatalba lépésével a Soros-hálózat Washingtonból kezd kiszorulni, de Brüsszelben továbbra is ők és az általuk fizetett Soros-ügynökök diktálnak. Most Európában próbálnak rákapcsolni a hatalmuk megszilárdítására, ezért fokozzák a nyomásgyakorlást Orbán Viktor és a nemzeti kormány ellen. A nemzeti szuverenitást feladni kész új brüsszeli bábok felemelése és a most újra csőre töltött jogállamisági eljárás is ennek a nyomásgyakorlásnak a része.