Nem tétlenkedett a belpolitika színterén sem. Első lépésként lezárta a mexikói határt, majd büntetővámokkal fenyegetve nyomás alá helyezte Kanadát és Mexikót az illegális bevándorlás megfékezése érdekében. Egyelőre gyors sikerrel járt. Ezzel párhuzamosan pedig megindult az illegális migránsok kitoloncolása is. Közben kitiltotta a hadseregből a transzneműeket, ahogy a nők versenyeiről és a női öltözőkből is. Mondhatjuk, hogy elkezdődött a normalitás helyreállítása. Mindezek mellett még százszámra írta alá azokat az elnöki rendeleteket, amelyek szintén ebbe a sorba illeszkednek.

De a múlt héten egy új, talán minden eddiginél érzékenyebb területen nyitott frontot. Az Elon Musk nevével fémjelzett kormányzati átvilágításért felelős csapat a szó szoros értelmében rárúgta az ajtót a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségre (USAID).

Kiderült ugyanis, hogy ez a kormányzati szerv évente úgy osztogatott dollártízmilliárdokat, hogy azt senki sem ellenőrizte. Míg a felszínen humanitárius és fejlesztési támogatások szerepeltek, a valóságban radikális baloldali szervezeteket támogattak világszerte.

A Fehér Ház szóvivője hihetetlennek tűnő adatokat sorolt. Kiderült ugyanis, hogy mintegy hétszáz médiumot és több mint hatezer újságírót fizettek. Robert F. Kennedy jelenlegi egészségügyi miniszter a hírre úgy reagált, hogy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) mára az újságírók legnagyobb támogatója lett a USAID-en keresztül. Megjegyezte, hogy Barack Obama elnöksége idején módosították a törvényt, hogy ez a lehetőség megnyíljon a hírszerzés számára. Hogy világos legyen: a brit BBC, a brüsszeli Politico is milliókat kapott ezen a csatornán, ahogy a jórészt közép-európai és benne kiemelten magyar hírportálok, újságírók is.

A botrány azóta is dagad. A szervezet elbocsátott vezetője, Samantha Power a The New York Timesban arról írt, hogy hány éhező és beteg került veszélybe a programok befagyasztásával. Majd hirtelen fordulattal azzal érvelt, hogy ezzel aláássák az USA nemzetbiztonságát és globális befolyását. Na, így már azért jobban érthető a történet. Szóval ő sem tagadja, hogy a demokráciaexport, a szerintük renitens országok, politikusok megrendszabályozása volt a feladatuk. A betegek, éhezők védelme csak másodlagos, mondhatni fedőtörténet volt.

Donald Trumpnak ez az intézkedése bevitte az első ütést annak a mélyállamnak, amelynek eddig a létezését is tagadták. Vagy összeesküvés-elméletnek bélyegezték. Most kiderült, hogy az amerikai adófizetők pénzén folyt a balliberális hibrid háború finanszírozása.”

Nyitókép: WATHIQ KHUZAIE / POOL / AFP