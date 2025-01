Vége a várakozásnak, a Die Zeit megfejtette: Orbánnak büdös a munka!

Ez ráadásul – folytatja az újságíró – éles ellentétben áll azzal a mottóval, hogy „Make Europe Great Again”.

Tehát, ha jól értjük, Orbán a jogszabályok alacsony számával akadályozta Európát a naggyá válásban:

ha például keresztülvert volna három tucat újabb határozatot „az oroszországi helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről”, és szankciós listára tette volna a Nutellát és/vagy (horribile dictu) a dubaji csokit, érdemben növekedtünk volna úgy gazdaságilag, mint társadalmilag.

Ehelyett képes volt békemissziókkal elszórakozni az időt. Szégyellje magát a kormányfő a destruktív magatartásáért, de mélyen.

Erre a következtetésre jut természetesen a „kommentár” szerzője is, idézném is, mert magam se tudnék független-objektívebbet: Ulrich Ladurner úgynevezett megállapítása szerint „egyetlen uniós kormányfő sem okozott annyi kárt az Európai Uniónak, mint Orbán Viktor. Ahol csak lehet, blokkol és békétlenséget szít. Ha valaki megpróbálta kicsivé tenni Európát, az Orbán volt. Pont ő akarná most naggyá tenni? Valójában természetesen valami egészen mást értett a mottója alatt: azt hogy »Make Orbán Great Again«”.

Miután ebbe így belelovalta magát a szerző, nem marad más hátra, mint hogy megfogalmazza igen eredeti követelését:

keményen kell fellépni Orbánnal, és kifejezetten „Orbánnal, nem pedig Magyarországgal szemben” – mégpedig a kohéziós források elvonásával.

Nem vicc: „A pénzeket visszatartani, a pénzügyi segítségnyújtásból visszavenni, elszigetelni” –

ezzel a végletekig Magyarország-kímélő verdikttel zárul a balliberális Die Zeit írása, amely valójában elégedettséggel tölthet el minket: mifelénk a kommentszekció egységsugarú O1G-fanatikusa is tud olyat, mint a hamburgi értelmiségi hetilap nagy karriert befutott, jól fizetett, régi motoros szerkesztőségvezetője.