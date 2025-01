Ütközőzóna: nagyon rossz helyen van Moldova, és ezt a lakói sínylik meg a legjobban

Szilágyi Mátyást, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunk megkeresésére kifejtette, hogy

a 2025-ös év elejére a jelek szerint az orosz-ukrán konfliktus résztvevői mindkét fél részéről „belehúznak”,

hogy az új év folyamán feltételezett (lehetséges, de korántsem szükségszerűen bekövetkező) végső döntés/rendezés idejére minél előnyösebb pozíciókat érjenek el.

Donald Trump amerikai elnök január 20-i beiktatási időpontja e tekintetben kétségtelenül ilyen jelképes időcezúrának tekinthető. Ez látható a frontokon, a donyecki erőteljes orosz előre nyomulás és a kurszki ismételt ukrán ellentámadás formájában. Ez történik a nyugati – amerikai és EU-s - Ukrajnának történő fegyverszállítások és pénzügyi támogatások terén, az egyre fokozódó „végső erőfeszítések” képében is.

Valamint, úgyszintén a „kész helyzetek” előállítására vonatkozó törekvések része – amellett, hogy egyértelműen egy újabb kelet-nyugati, illetve ukrán-európai (és közvetve orosz) gáz-áralku is – az ukrán döntés az EU-ba irányuló orosz gázszállítások ukrajnai tranzitjának 2025-ös, jelenleg véglegesnek mondott leállításáról.

A kutató úgy látja, hogy a „gigászok” csatájában a legvédtelenebb entitás, az ütközőövezetben elhelyezkedő, hivatalosan egyik blokkhoz sem tartozó (sem a NATO-hoz, egyelőre pedig még nem az EU-hoz és már nem praktikusan a FÁK-hoz), legkiszolgáltatottabb ország, a Moldovai Köztársaság.

A 2022-ig szinte teljes mértékben az orosz földgázimporttól függő ország energetikai státusz quóját az orosz-ukrán háború totálisan átszabta. Nyugati és pro-román szemlélet szerint megszabadult a teljeskörű orosz energia-függőségtől, ellátási útvonalait és forrásait is (részben) romániai és egyéb irányokban diverzifikálta, ugyanakkor az így beszerzett energiahordozók lényegesen drágábbak, az utóbbi két évben az amúgy is az európai rangsorban legszegényebb ország lakosságára és ipari felhasználóira is katasztrofális terhet rónak.