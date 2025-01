Új részletek derültek ki a Skóciában eltűnt magyar ikerpár ügyében – közleményt adott ki a rendőrség

A Skóciában eltűnt magyar ikerpár ügyében az Index több új részletet is közölt a nyomozásról. A rendőrség közleménye szerint a holttestet január 31-én, pénteken reggel 7:55 körül találták meg a Dee folyóban, az aberdeeni híd közelében. A hatóságok hajóval kutatták át a folyót, és a parti őrség csapatai is részt vettek a keresésben. A lap kiemeli, hogy a testvéreket továbbra is eltűnt személyként keresik, és a rendőrség

nem bűnügyi nyomozást folytat”.

A hatóságok a korábbi napokban már nem aktívan keresték az ikreket a folyó környékén, hanem más nyomozati módszerekkel próbálták feltárni az eltűnésük körülményeit. Ennek részeként három évre visszamenőleg átvizsgálták a testvérek telefonos híváslistáját és üzeneteit, de egyelőre nem találtak magyarázatot arra, hogy miért tartózkodtak azon a helyszínen az éjjeli órákban.

Az Index szerint a Dee folyó menti terület „többnyire kivilágítatlan, a hőmérséklet fagypont alatt volt”, és a meredek ösvényt jég borította, ami jelentősen megnehezítette a közlekedést. A testvérek családja szerint Eliza és Henrietta körülbelül hét évvel ezelőtt költöztek Skóciába, és az eltűnésük előtti napokban semmi szokatlant nem észleltek rajtuk. Ugyanakkor kiderült, hogy bár a családtagoknak nem említették, a bérbeadójuknak jelezték, hogy fel akarnak mondani az albérletükben.

