Magyarország a kezdettől fogva figyelmeztetett: a szankciók nem működnek

A nyugati szankciókat Oroszország gyakran harmadik országok bevonásával kerüli meg. Az El País cikke arról számol be, hogy luxustermékek – például autók és órák – jutnak be az országba Törökországon és Kazahsztánon keresztül. Emellett barterkereskedelem útján is biztosítják a szükséges árukat, miközben az EU az adminisztratív kihívásokkal küzd, hogy megakadályozza ezeket a tranzakciókat.

Az amerikai PepsiCo részben ugyan csökkentette a tevékenységét, de még mindig jelen van az orosz piacon.

Egyes vállalatok különösen ügyes módszerekkel kerülik meg a szankciókat. A CNN arról számolt be, hogy a Mondelez International – az Oreo gyártója – hivatalosan ugyan csökkentette oroszországi jelenlétét, de továbbra is profitál az ottani tevékenységből. Emellett a spanyol Inditex divatcég, amely a Zara tulajdonosa, harmadik országokon keresztül továbbra is ellátja az orosz piacot.

Egy jelentés szerint az EU-s vállalatok mintegy 3 milliárd eurónyi adót fizettek be az orosz államkasszába 2023-ban, hozzájárulva a Kreml háborús finanszírozásához

– közölte a Politico. Bár számos nyugati cég kivonult Oroszországból Ukrajna 2022-es invázióját követően, több száz vállalat – köztük élelmiszer-, dohány- és ruházati cégek – továbbra is aktívak az országban.