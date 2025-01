„Istenem! Mennyi nyomorult, aljas, gátlástalan, képmutató gazember, élükön a kancellárral!

Most lett elegetek? Most telt be a pohár? Tényleg? És miért nem mondjuk kilenc évvel ezelőtt, amikor a berlini karácsonyi vásárba hajtott bele az a muszlim állat? S mit csináltatok a lelketek koszos, mosdatlan poharával 2015 óta, a »wir schaffen das« meg a »Willkommenskultur« önsorsrontó és hazaáruló gazembersége óta? Mire gondoltatok a kölni tömeges erőszaktevések idején, s mire az elmúlt tíz évben, amióta »néhány hetente ilyen erőszakos cselekmények történnek« az országotokban?

Pontosan tudjuk: semmire sem gondoltatok, bűnös hazaárulók. Most pedig kizárólag azért van elegetek, azért telt be a mocskos poharatok, mert mindjárt választások lesznek, és be vagytok sz…rva, hogy el lesztek takarítva.

Jó hírem van: igen, el lesztek takarítva. Mindenhonnan. Csak idő kérdése. És az idő közeleg…”