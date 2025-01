Kanada megmutatja a jövőt, amit a liberálisok akarnak

Mindezek után nem meglepő, hogy Trudeau kilenc éve alatt a gazdasági helyzet csupán romlott az országban. Folyamatos adóemelések történtek (pl. szén-dioxid adó), az így befolyó plusz pénzeket pedig a kormányzat újabb hatástalan és drága szociális programokra költötte. A fejenkénti GDP 2021-ben az amerikai érték 80 százaléka volt, mostanra ez 70 százalék környékére esett vissza. Ha Donald Trump csakugyan az USA-hoz csatolná Kanadát, az a második legszegényebb állama lenne – és szinte biztosan demokrata fellegvár.

Nemcsak az elhibázott gazdaságpolitika jelent problémát, de társadalmi kérdésekben is hasonló gondokat láthatunk. Kezdjük a kábítószerpolitikával, amely az üldözés helyett az „ártalomcsökkentésre” helyezte a hangsúlyt (Karácsony Gergely ugyanezt tervezi most Budapesten). Ez azt jelenti, hogy az állam gyakorlatilag asszisztál a függőség kialakulásához és fennmaradásához, például „biztonsági helyeket” hoznak létre a szerfogyasztáshoz, valamint az állam még el is látja őket „biztonságos kábítószerrel”. Brit Columbia tartományban odáig mentek, hogy egyenesen a keménydrogok birtoklását is legalizálták, ennek következtében a 10-18 éves korosztályban a túladagolás lett a vezető halálok tavaly. Akárcsak az USA-ban, itt is fentanyl-krízis bontakozott ki. Ennek fényében aligha meglepő, hogy a bűnözés mértéke jelentősen nőtt, például az emberölések száma 2014 és 2022 között több mint 50 százalékkal emelkedett, és az egy főre jutó bűncselekményeket tekintve mostanra már több erőszakos bűncselekményt követnek el Kanadában, mint az Egyesült Államokban.

Trudeau kormánya ezt még azzal tetézte, hogy ideológiai okokból az elítélt színesbőrűek számára enyhébb büntetéseket irányozott elő.

Hasonló őrületet láthatunk az eutanázia területén is, amelyet széles körben kiterjesztettek. Szó sincs már komoly elvárásokról, elég annyit bizonyítani, hogy az érintett „számára elviselhetetlen” betegségben szenved, amely „nem enyhíthető az általa elfogadhatónak tartott körülmények között”. Vagyis például depresszióban vagy más mentális problémáktól szenvedő emberek is kérhették az orvosi asszisztencia melletti halált. Quebec és Brit Kolumbia tartományokban a halálozások 5 százaléka eutanázia miatt következik be. Ami igazán sötétté teszi ezt, az az, hogy sok esetben olvasni olyan hírekről, miszerint a nehezen gyógyítható embereket gyakorlatilag belezsarolják abba, hogy igénybe vegyék az asszisztált halált, ennek költsége ugyanis sokkal kisebb.