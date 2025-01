Lélegzetét visszafogva figyel a világ: szabadulhatnak a túszok, de milyen áron?

Izraeli tisztviselők hétfőn arról beszéltek, hogy a 2023. október 7-i hamászos terrortámadás során elrabolt, és azóta Gázában tartott túszok visszaadásáról szóló alkuról szóló tárgyalások „előrehaladott állapotban vannak” – jelentette akkor az izraeli sajtó.

Az izraeli tisztviselők szerint a tárgyalások előrehaladtak Dohában, mely tárgyalásokat Katar és Egyiptom közvetítésével folytatnak, a most kimenő amerikai adminisztráció segítségével. Eközben minden oldalról jelzik, hogy az alku egyelőre még nem végleges.

A hírek szerint az alku első lépése, hogy 33 túszt – főleg gyereket, nőket, időseket és betegeket – átadnak. Ez “hamászul” azt jelenti, hogy a túszok között halottak is lehetnek. Izrael úgy tudja, hogy a 33 túsz többsége életben lehet, de néhányan biztosan halottak, tehát a “túszok” itt effektíve holttesteket is jelenthetnek – írja a Times of Israel.

Az alku első feléért cserébe a BBC hírei szerint Izrael kienged ezer palesztin rabot, köztük 190 “elsőrangú” terroristát, akik életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik. A hírek szerint viszont nem engednek ki senkit, akit az október 7-i támadásban való részvétel miatt csuktak le. Meg nem erősített sajtóértesülések szerint az első 33 túsz között öt izraeli katonalány is lehet, és minden egyes katonalányért magas rangú 50 palesztin foglyot fognak elengedni.

Ezt követően két héttel kezd Izrael majd tárgyalni az alku második feléről, ahol már férfiakat is szeretne megkapni.

Ezen fázis során Izrael kivonul a nagyobb “lakossági központokból”, és a palesztinok egy része elkezdhet hazatérni otthonaiba. Továbbá Izrael nagy mennyiségű segélyt engedne be az övezetbe.

Izrael megtarthatná a Philadelphi Folyosó ellenőrzését, amelyet a zsidó állam szükségesnek tart ahhoz, hogy a Hamász ne erősödjön meg újra. Izrael viszont kivonulna a Netzarim Folyosóról, egy övezetről, mely Gáza központi területén át vezet. Itt korábban Izrael egyfajta rendszert próbált felállítani, hogy átkutathassák a palesztinokat. A tűzszünet alatt Izrael megengedné, hogy a gázaiak délről északra utazzanak, de csak gyalog, míg az autókat egy katari és egyiptomi biztonsági csapat világítaná át.