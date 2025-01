Felrobbant Tesla a Trump Hotel előtt: elárulta az FBI, mi is történt pontosan

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyi idő szerint pénteken azt közölte, öngyilkosságként kezeli a Las Vegas-i Trump-szállodánál január 1-én történt robbanás ügyét, amelyben az amerikai különleges erők egyik tagja felrobbantotta magát egy Tesla elektromos autóban.

Spencer Evans, az FBI egyik nyomozója elmondta, Matthew Livelsberger a többi között súlyos PTSD-vel küzdött. Hozzátette, az Afganisztánt is megjárt veterán fejbe lőtte magát a robbanás előtt, amelyben szinte a felismerhetetlenségig összeégett. A robbanás helyszínével kapcsolatban kiemelte, hogy Livelsberger nem táplált ellenséges érzelmeket Donald Trump megválasztott elnökkel szemben.

A nyomozó elmondta azt is, hogy nem találtak összefüggést a kevéssel korábban agyonlőtt New Orleans-i merénylő és Livelsberger között. Korában Kevin McMahill, a Las Vegas-i rendőrség egyik munkatársa a sajtónak adott nyilatkozatában szintén öngyilkosságot említett. A detonációban Livelsberger meghalt, további hét ember könnyebben megsebesült. Az üggyel kapcsolatos sajtótájékoztatón a szakértők Livelsberger két búcsúleveléből is nyilvánosságra hoztak részleteket, amelyekben a férfi azt írta, hogy az Egyesült Államok az összeomlás felé tart.

Az amerikaiak csak a látványosságokra és az erőszakra figyelnek fel; mi lehetne hát jobb módszer arra, hogy világossá tegyem az álláspontom egy olyan mutatványnál, amelyben tűzijáték és robbanás van?”

– olvasható az egyik levélben, amelyben a férfi azt is leszögezte: cselekedetét nem terrortámadásnak, hanem „ébresztőnek” szánja.

(MTI)

Nyitókép: WADE VANDERVORT / AFP