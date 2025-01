Ez nem jött be: követelik vissza a „Hölgyeim és Uraim!” megszólítást a német tévénézők

A nézők vissza akarják kapni a „Hölgyeim és Uraim!” megszólítást – számolt be a Bild, ugyanis 2024 novemberében az ARD – a németországi regionális közszolgálati műsorszórók szövetsége – megváltoztatott egy évtizedes hagyományt, és új köszöntést vezetett be a Tagesschau hírműsorában:

November 21-től a „Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlöm önöket a Tagesschau-ban” helyett „Jó napot kívánok, üdvözlöm önöket a Tagesschau-ban” formára álltak át.

A döntésüket „egy minőségi felmérésre” hivatkozva hozták meg, mely szerint a nézők „hiteles és közérthető megszólításra vágytak” – nyilatkozta az NRD vezetője a Bildnek.

Azonban rövid időn belül kiderült, hogy ez a változtatást sok nézőjüknek mégsem tetszik. Még a Bildhez is számos panaszlevél futott be arról, hogy szeretnék, ha a régi, hagyományos módon köszöntenék őket a televízióban.

Özönleni kezdtek a panaszlevelek

A német lap összeállításában idézett is néhány sommás véleményt. Egyik levélíró például úgy fogalmazott, „Hölgyeim és uraim, ezt akarom, és ezt akarja az itt jelenlévők többsége is. Mindig is jó volt úgy, ahogy volt”. Egy másik néző pedig azt írta, „most azon gondolkozom, mi ez az egész.

Elvesztettük szem elől a fontos dolgokat a sok genderduma és a politikailag korrekt beszéd miatt”.

De volt, aki kijelentette, „minden második néző ellenzi ezt az őrületet”.

Kik vettek részt a felmérésben?

A Bild ezekután arra próbált választ találni, hogy mire alapozta a Tagesschau szerkesztősége a döntését. Egy korábbi közleményükben úgy fogalmaztak, „a Tagesschau folyamatos kapcsolatban áll nézőivel, és rendszeresen reprezentatív felhasználói felméréseket végez műsorainak közönségére vonatkozóan”.

Az azonban máig nem derült ki, hogy valójában hány embert kérdeztek meg

– hívták fel a figyelmet a cikkben.

A lap felidézte, hogy még a gyakorlott munkatársakon is kifogott ez a változtatás. Jens Riewa, a hírműsor főbemondója egy szombat reggeli bejelentkezésében akadt meg. Miután beköszönt, hogy „Jó napot kívánok”, egy kicsit elidőzött, láthatóan folytatta volna a szokásos módon. Végül azzal korrigálta a „hibát”, hogy „Üdvözlöm önöket a Tagesschau-ban”.